Sebastian Burduja, în vârstă de 38 de ani, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, actual ministrul Energiei, a făcut dezvăluiri despre viața sa personală și profesională.

Originar din Piatra Neamț, Burduja își împărtășește povestea despre copilăria petrecută în această localitate, unde a practicat tenisul profesionist și a jucat fotbal alături de bunicul său, un preot. Una dintre curiozitățile sale din tinerețe a fost competiția cu sora sa și câștigarea unui concurs de frumusețe în perioada liceului.

Deși părinții i-au susținut financiar studiile în SUA la prestigioasa Stanford University, Burduja și-a câștigat singur banii de buzunar lucrând în diverse locuri, inclusiv la un call center și într-un fast food.

„Banii de buzunar i-am făcut lucrând în campus. Am făcut mai multe chestii. Am început la un call center pentru o asociație studențească, după care în anul doi am lucrat într-un fast food”, a spus ministrul.