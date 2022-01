Analiștii Picodi.com au verificat cum a evoluat salariul minim în 64 de țări și dacă aceste sume pot asigura un nivel de trai minim în țările respective.

Studiul a acoperit țările cu un salariu minim stabilit de guvern, adică în total 64 de țări din Europa, America de Nord și de Sud, Africa, Asia și Australia. Aceste țări diferă în ceea ce privește povara fiscală: în mai multe țări, o persoană care câștigă salariul minim este scutită de impozitul pe venit și de contribuții (Hong Kong, Filipine, Nigeria), în timp ce în alte țări diferența dintre venitul brut și cel net poate ajunge până la câteva zeci de procente (în România – 40,2%).

Din acest motiv, lista include doar sumele nete, adică banii pe care angajatul îi primește efectiv în numerar sau în contul său bancar.

Din cele 64 de țări incluse, în 10 țări salariul minim nu s-a modificat față de anul precedent. Printre acestea se numără Israel, Filipine, Thailanda, Vietnam și Peru, iar în Slovenia, la momentul redactării acestui raport, suma finală nu fusese acceptată.

Cea mai mare creștere a salariului minim a fost înregistrată în Muntenegru. Ca urmare, printre altele, a unor modificări fiscale favorabile. Țara fostei Iugoslavii a crescut de la 222 de euro la 450 de euro net (o creștere de 103%). De asemenea, am remarcat o creștere majoră a salariului minim în Argentina (55%), Turcia (50%) și Kazahstan (41%).

Pe ce loc se situează România

România a ocupat locul 18 în acest clasament: de la 1 ianuarie 2022, salariul minim din țara noastră a crescut cu 10% (de la 1 386 PLN la 1 524 PLN net). În Spania, salariul minim a crescut cu 1% de la an la an (locul 53), în Marea Britanie cu 5,9% (locul 33) și în Germania cu 3,1% (locul 41).

Alimentele de bază

În scopul acestui studiu, am creat o listă contractuală de produse alimentare de bază și am comparat prețurile acestor produse cu salariul minim. Lista este alcătuită din 8 grupe de produse: pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe și legume. Lista este foarte limitată, dar, în cantitățile indicate, aceste produse sunt suficiente pentru a satisface cerințele nutritive minime ale unui adult mediu.

Lapte (10 litri) – 48,30 lei

Pâine (10 franzele a câte 500 g) – 30,70 lei

Orez (1,5 kg) – 7,68 lei

Ouă (20 buc.) – 16,27 lei

Brânză (1 kg) – 24,38 lei

Carne de pasăre și de vită (6 kg) – 158,64 lei

Fructe (6 kg) – 29,88 lei

Legume (8 kg) – 26,65 lei

Valoarea produselor alimentare de bază la începutul anului 2022 este de 343 lei.

Se poate trăi doar cu salariul minim în România în 2022?

Alimentele de bază suficiente pentru a satisface cerințele minime de nutrienți au o valoare de 22,5% din salariul minim. Acum un an, aceste produse valorau 24,3% din salariul minim de anul trecut. Acest lucru înseamnă că majorarea salariului minim a depășit ușor creșterea prețurilor.

Ce s-a întâmplat cu costurile alimentelor de bază

Țările care ocupă primele locuri în acest clasament sunt Regatul Unit, Irlanda și Australia: raportul dintre produsele de bază și salariul minim variază între 6,6% și 7,3%.

În acest clasament, România s-a clasat pe locul 32 din 64 de țări cu un rezultat de 24.3%, înaintea unor țări precum Bulgaria (29,4% și locul 40), Albania (32,5% și locul 41) și Ucraina (35,7% și locul 47).

Situația salariaților cu salariul minim din Rusia, Kazahstan sau India nu este ușoară: în aceste țări, costul minim al produselor alimentare de bază consumă aproximativ jumătate din salariul lor. Pe de altă parte, în Nigeria, salariul minim nu este suficient nici măcar pentru un coș modest de produse.

În cadrul studiului au fost comparate salariul minim lunar pentru munca cu normă întreagă din ianuarie 2022 cu salariile din ianuarie 2021. Aceste rate provin de pe site-urile oficiale ale guvernului, ale ministerelor sau comitetelor relevante.

Am fost omise țările în care salariul minim este negociat de sindicate individuale și în care nu există un salariu minim legal (cum ar fi Elveția, Italia, Singapore și țările din nordul Europei).