Reacția a venit după un atac nu tocmai de înțeles din partea senatorului din Kansas, care concurează cu senatorul Kentucky Rand Paul pentru a vedea cine poate să-i arunce cel mai mult praf în ochii lui Fauci. Amândoi sunt intenționați să-l transforme pe Fauci în fața blocajelor din cauza COVID-19 care nu mai sunt un lucru și a mandatelor care abia sunt puse în aplicare, scrie Kansascity.com.

Marshall nu era Katie Porter, care pretindea cu brio detalii, ci un om care părea să nu știe ce voia să știe. Fauci ar fi dispus să prezinte o dezvăluire financiară Congresului și publicului, a cerut acesta. Fauci a răspuns obosit, explicând cum compensația sa a fost o informație publică pentru fiecare dintre cei 37 de ani în guvern. Ceea ce este adevărat: după cum s-a remarcat în cecul de salariu supradimensionat pe care Marshall l-a adus cu el ca recuzită.

Fauci a fost plătit cu 434.000 de dolari în 2020, în timp ce Donald Trump era încă președinte.

Evidențele financiare ale lui Fauci sunt disponibile cu ușurință oricărui membru al publicului care depune o cerere prin Legea privind libertatea de informare.

„Giganții tehnologiei fac o treabă incredibilă pentru a împiedica publicitatea”, a spus Marshall, fără sens. „Vom continua să-l căutăm. Unde l-am găsi?”

„Tot ce trebuie să faci este să-l ceri”, a răspuns Fauci care a continuat cu „Ești atât de dezinformat, este extraordinar.”

Tensiuni în SUA

Din păcate, Marshall nu este dezinformat, dar știe foarte bine că salariul și deținerile lui Fauci sunt în evidență publică, la fel ca și ale membrilor Congresului, mai spune publicația citată mai sus.

„Nu ai fi de acord cu mine că vezi lucrurile înainte ca membrii Congresului să le vadă?” îl întrebă Marshall.

„Deci, există un aer de înfățișare că poate se întâmplă niște șmecherie? Știi, nu cred, presupun că acesta este cazul.” Și mai departe și din ce în ce mai vag.

Nu putem fi de acord cu privire la faptul că medicul care a ghidat politica de sănătate publică de la administrația Reagan este un funcționar public supraplătit. La urma urmei, câte meciuri de fotbal american a câștigat vreodată?

Înapoi în Kansas, antrenorul lui Jayhawks, Bill Self, trage în jos de peste 10 ori această sumă. Noul director de atletism KU, Travis Goff, se va descurca cu doar 700.000 de dolari pe an, deși predecesorul său a ajuns la 1,5 milioane de dolari. (Și da, știm că cea mai mare parte a compensației lor vine de la Kansas Athletics, Inc., care din punct de vedere tehnic nu este o agenție de stat. Cu toate acestea, Fauci ar fi trebuit să studieze PE.)

Atacul lui Marshall asupra salariului directorului face parte dintr-o campanie mai amplă care împinge ideea că Fauci caută răspunsul la coronavirus din SUA pentru a face bancă. Ceea ce a început ca o acuzație falsă conform căreia a direcționat greșit banii National Institutes of Health către un laborator din China s-a transformat acum în acuzații neclare că „investițiile” lui Fauci l-au îmbogățit personal, așa cum se pretinde într-un nou videoclip de la mincinoșii profesioniști de la Project Veritas.

În era informației post-adevăr pe internet, „Fauci = profitator pandemic” este o narațiune ușor de vândut. Dar, după cum a remarcat Fauci marți, criticii săi din Congres strâng în mod deschis fonduri din cauza COVID-19.

Contribuțiile la campanie individuale de mici dolari reprezintă o parte din ce în ce mai mare a eforturilor de strângere de fonduri ale politicienilor de astăzi. Cu pagina sa web #FireFauci care solicită acele donații de 5 și 20 de dolari, Paul „face o epidemie catastrofală pentru câștigul tău politic”, a acuzat Fauci.

Marshall și alți politicieni care își aprind aparatele de zgomot încearcă mult mai mult să-i înfurie pe alegători pentru eforturile modeste și necesare de a lupta împotriva pandemiei decât să-i convingă să-i pună capăt.

Dar fiecare american care refuză un vaccin sau renunță la o mască într-un spațiu public aglomerat doar crește numărul de oameni care se îmbolnăvesc și mor.

Roger Marshall este medic. Probabil că știe elementele de bază ale modului în care funcționează bolile infecțioase. Adevărat, nu părea să știe ce-i cere lui Fauci. Dar el știe exact ce face, conchide publicația.