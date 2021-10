Revista Capital, acum disponibilă la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro, vă împărtășește care sunt experiențele companiilor în lumea criptomonedelor și cum va arăta viitorul acestora dacă investesc în domeniu. Totodată, descoperiți și care este influența oamenilor puternici în acest domeniu, cum se reglează această piață, dar și ce sunt NFT-urile, importanța lor, cât și evoluția acestui tip de creație digitală a blockchain-ului.

Îndreptându-ne către o altă direcție, vă adresăm următoarea întrebare: mai reprezintă SUA un model viabil din punct de vedere economic, politic și militar? Cele întâmplate în ultimul timp ne demonstrează că realitatea este cu totul alta.

Statisticile confirmă că numărul persoanelor fără adăpost din SUA crește în mod alarmant. În 2009 erau de exemplu raportate în New York 36.000 de persoane fără locuințe. Numărul lor a crescut astăzi la 78.604. Iar în 2020, numărul lor era estimat la 11.199.

Potrivit statisticilor, SUA este încă considerată cea mai puternică economie a lumii, conducând lista țărilor în funcție de produsul intern brut (nominal), cu un PIB estimat în 2021 de Fondul Monetar Internațional la 22.675.271 de milioane de dolari. Atât doar că și datoriile țării sunt pe măsură. Sau, mai precis, peste măsură. Potrivit estimărilor Fundației Peter G. Peterson, ele se ridică în prezent la 28,43 de trilioane de dolari. Care sunt celelalte elemente care duc la devalorizarea poziției acestei tări descoperiți în revista Capital, acum disponibilă la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro.

Tot din revista Capital aflăm și informații despre dependența energetică a Uniunii Europene de Rusia. Nu este o știre de pe azi pe mâine că statele membre ale Uniunii Europene depind într-o mare măsură de importurile de resurse naturale din partea Rusiei. Studiile de securitate și analizele relațiilor internaționale vorbesc despre această situație ca fiind fără precedent pentru strategiile Uniunii Europene în dialogul cu Rusia. Detalii despre cum domină Rusia piața de energie din Europa desoperiți în revista Capital de luna aceasta.

În plus, în această ediţie a revistei ai și suplimentul de criptomonede. Descoperă proiectul Give an Angel, care își propune să schimbe lumea prin blockchain și criptomonede. Give an Angel este gândit ca o platformă de social media care funcționează pe bază de blockchain și criptomonede. Scopul acesteia este unul caritabil, de a da voce și de a promova inițiativele civice și ajutorarea lor. Toate detaliile proiectului și persoanei din spatele acestuia, aflați din noul număr al revistei Capital, acum, la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro! Dacă vrei să primești revista acasă sau la birou, poți opta pentru un abonament pe 3, 6 sau 12 luni, accesând https://agoramag.ro/abonamente/abonamente-capital