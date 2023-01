Ovidiu Tunaru a transmis că piața de aparate de cafea out of home nu a atins în 2022 vânzările înregistrate în 2019, însă compania anticipează că anul 2023 va fi cel de revenire la încasările din perioada prepandemică.

El este Business Executive Officer pentru divizia Nestlé Professional, parte din grupul Nestlé România, care se ocupă de consumul în afara casei (out of home).

Divizia lucrează cu branduri precum NESCAFÉ, Nestlé Docello, MAGGI®, ROASTALIER™ by NESCAFÉ și GARDEN GOURMET®, care reprezintă cea mai nouă gamă de produse vegetariene, bazate pe 100% proteină vegetală.

Divizia are aproximativ 9.000 de aparate de cafea în piață și lucrează cu 5.000 de clienți. Afacerile cu cafea reprezintă 90% din veniturile diviziei, iar 10% sunt produsele Garden Gourmet.

Piața aparatelor de cafea, în creștere

„În perioada pandemiei anumite canale nu au mai generat venituri. Vedem un trend de revenire, volumele au crescut în 2022 față de 2021, dar nu s-a ajuns la nivelul din 2023. Anul acesta ne dorim să creștem numărul de clienți, pentru ca produsele noastre să ajungă la cât mai mulți oameni”, a transmis Ovidiu Tunaru, conform infofinanciar.ro.

Conform spuselor sale nu există la momentul actual nicio statistică oficială despre piața aparatelor de cafea out of home, însă Nestlé Professional își face propriile estimări interne: „Piața de out of home este în creștere și anticipăm că în 2023 se va atinge nivelul din 2019 la total piață.

Piața automatelor de cafea a fost afectată în ultimii ani, distribuitorii și-au retras aparatele și au căutat noi locații. În momentul de față vedem o creștere și avem în plan amplasarea a sute de aparate noi”, spune Business Executive Officer-ul.

Aparatele de cafea Nestlé Professional nu sunt comercializate în mod direct de companie, ci de distribuitori, care se ocupă și de service.

Care sunt preferințele românilor în materie de cafea?

Ovidiu Tunaru a transmis că 80% din consumul de cafea în România se realizează în casă și că 20% reprezintă piața out of home. Cafeaua servită la ibric a rămas principala metodă de consum a românilor, iar 90% din băuturi se servesc calde, iar 10% reci.

Compania Nestlé nu a scăpat neafectată de crizele suprapuse din ultimii ani, mai ales în contextul în care ele au afectat și piețele internaționale, nu doar pe cele europene. Ovidiu Tunaru a transmis că Nestlé Professional a practicat majorări de prețuri de două cifre din cauza acestor crize, iar la momentul actual nu există niciun impact în vânzările produselor diviziei.

„Ne cumpărăm materiile prime din piața liberă, de pe bursă, iar prețul cafelei, al zahărului și al laptelui au crescut cu două cifre. Au avut un impact mare asupra prețurilor, pe care le-am crescut.

Nimeni nu este bucuros să primească o factură mărită, dar toată lumea a acceptat. Tot ce vrei să cumperi are un preț ridicat cu două cifre astăzi (adică peste 10%, n.r.). Volumul pe termen scurt nu a fost afectat de aceste creșteri”, spune Ovidiu Tunaru.

Românii și sustenabilitatea alimentară

Un studiu realizat de Nestlé, în colaborare cu Masimi, la începutul acestui an la nivel de zonă (România, Bulgaria și Serbia), arată că românii și bulgarii sunt mai conștienți de importanța și relația dintre alimentația lor și sustenabilitatea mediului (64%, respectiv 51%).

Aproximativ jumătate dintre cetățenii din toate cele trei piețe (românii – 50%, bulgarii – 53%, sârbii – 49%) consumă cel puțin 1-2 mese pe săptămână pe bază de plante, proteine pe bază de plante și mese fără carne. Românii consumă 51% mese pe bază de plante, 46% fără carne și 40% proteine pe bază de plante.

Cel mai mare potențial pentru mesele pe bază de plante este văzut în România și Serbia, unde peste 40% dintre consumatori intenționează să crească consumul de acest tip de alimente în viitor, comparativ cu aproximativ unul din trei rezidenți sub 50 de ani în Bulgaria (28%).