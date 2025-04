Am continuat să facem progrese în implementarea strategiei noastre. Programul de economii „Fuel for Growth” este pe drumul cel bun, oferind resursele necesare pentru a ajuta la accelerarea performanței. În acest prim trimestru, am investit pentru a întări activitatea noastră de bază, am generat o bună atractivitate pentru consumatori odată cu lansarea inovațiilor noastre „big bet”, și am observat unele îmbunătățiri încurajatoare la categoriile cu performanță mai scăzută. Continuăm să facem schimbări în întreaga organizație pentru a crește alinierea și gradul de concentrare, pentru a armoniza structura organizațională în Zona Europa și a spori capacitățile noastre în R&D.”

Performanța din primul trimestru a evoluat conform așteptărilor noastre, iar estimările pentru 2025 rămân neschimbate. Acest lucru se bazează pe evaluarea impactului direct al tarifelor actuale și a capacității noastre de a ne adapta. Impactul indirect – asupra consumatorilor și clienților, asupra valutelor și prețurilor materiilor prime – rămâne incert în acest stadiu. În general, situația continuă să fie dinamică, cu riscuri crescute. Cei 277.000 de colegi angajați se concentrează pe executarea cu succes a strategiei noastre: creșterea eficienței, depunând efort pentru a accelera creșterea categoriilor noastre și a îmbunătăți cota de piață”.

Performanța Vânzărilor

Total Grup Zona Europa Nestlé Health Science Nespresso Vânzări Trim 1 2025 (CHF m) 22 601 4 353 1 593 1 595 Vânzări Trim 1 2024 (CHF m)* 22 092 4 248 1 511 1 503 Creștere reală internă (RIG) 0.7% – 0.6% 4.8% 2.6% Pricing 2.1% 3.0% – 0.7% 3.2% Creșterea organică 2.8% 2.4% 4.2% 5.7% Creșterea vânzărilor raportată 2.3% 2.5% 5.4% 6.1%

*Datele din 2024 au fost declarate în urma combinării Zonei America de Nord și Zonei America Latină pentru a forma Zona Americilor, iar Zona China de Est a devenit parte a Zonei AOA, cu Nestlé Waters & Premium Beverages devenind o Afacere Gestionată Global, începând cu 1 ianuarie 2025.

Repere financiare globale

Creștere organică extinsă într-un mediu incert

Creștere organică a vânzărilor de 2,8%, cu o creștere reală internă (RIG) de 0,7% și pricing de 2,1%.

Progrese operaționale și strategice

Progrese bune în strategia de accelerare a creșterii categoriilor și de îmbunătățire a cotei de piață

Managementul operațional conduce la o creștere extinsă pe categorii

Simplificarea suplimentară a organizației pentru a susține o execuție eficientă

Programul de economii de costuri „Fuel for Growth” progresează conform planului

Vânzările Grupului Nestlé

Vânzările totale raportate ale Grupului Nestlé au crescut cu 2,3% până la 22,6 miliarde CHF. Creșterea organică a fost de 2,8%, într-o perioadă de încredere fragilă a consumatorilor. Contribuția pricingului a crescut la 2,1%, în urma luării unor măsuri de ajustare pentru a aborda inflația costurilor în categoriile de cafea și cacao. RIG a fost de 0,7%, reflectând cererea și impactul pe termen scurt al creșterilor de preț atât în cazul consumatorilor, cât și al clienților.

Pe categorii, dulciurile și cafeaua au contribuit cel mai mult la creșterea organică. Această creștere a fost condusă de pricing, cu creșteri de două cifre în unele piețe. Ne concentrăm în aceste două categorii pe implementarea unor măsuri inteligente de ajustare a prețurilor pentru a aborda complet creșterile de cost, acolo unde este posibil, menținând în același timp penetrarea la consumatori pe termen mediu. Acolo unde au fost implementate schimbări de preț mai mari, în unele cazuri am observat un impact inițial pronunțat asupra RIG, care se atenuează pe măsură ce comportamentul consumatorilor și mediul competitiv se ajustează și se stabilizează. În toate celelalte categorii raportate, creșterea organică a fost mai modestă, dar RIG a fost pozitiv.

Pe geografii, toate regiunile au contribuit la o creștere organică pozitivă. În piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 1,6%, impulsionată de RIG de 1,4%, împreună cu o ajustare pozitivă a pricingului. În piețele emergente, creșterea organică a fost de 4,5%, condusă de pricing de 4,8%, cu un RIG ușor negativ.

Pe canale, creșterea organică în retail a fost de 2,5%. Creșterea organică a canalelor de vânzare „out-of-home” a fost de 6,6%. Vânzările din comerțul electronic au crescut organic cu 15,1%, atingând 20,1% din totalul vânzărilor de grup.

Zona Europa

Creșterea în Zona Europa a fost extinsă pe piețe și categorii, într-un mediu de consum fragil. Am înregistrat o creștere generată de pricing la dulciuri și cafea și o creștere condusă de RIG la hrana pentru animale de companie sub brandurile Purina PetCare. Negocierile cu clienții pentru implementarea măsurilor de ajustare a prețurilor au fost gestionate cu perturbări minime, într-un mediu competitiv continuu. Tendințele cotei de piață se îmbunătățesc în majoritatea combinațiilor țară-categorie.

Performanța zonei Europa

Creșterea organică a fost de 2,4%, compusă din -0,6% RIG și 3,0% pricing.

Vânzările raportate au crescut cu 2,5% până la 4,4 miliarde CHF.

Creșterea a fost extinsă pe categorii și piețe, cu cele mai puternice contribuții din partea Turciei, Franței și țărilor din Peninsula Iberică, în timp ce creșterea în Germania a fost negativă.

S-au înregistrat câștiguri de cotă de piață în domeniul hranei pentru animale de companie și cafea, cu pierderi reduse la dulciuri și categoria de produse culinare.

Principalele motoare de creștere a vânzărilor pe categorii de produse

Dulciurile au înregistrat o creștere semnificativă de o cifră, condusă de pricing, cu KitKat ca principal motor de creștere.

Hrana pentru animale de companie a realizat o creștere modestă de o cifră, condusă de Purina ProPlan și Purina ONE .

Vânzările în cadrul Nestlé Professional au crescut cu două cifre, impulsionate de soluțiile pentru băuturi.

Cafeaua a înregistrat o creștere modestă de o cifră, cu o creștere solidă a produselor Starbucks , compensată parțial de o creștere mai lentă a produselor Nescafé solubile, în urma măsurilor de ajustare a prețurilor.

Nutriția pentru sugari și copii de vârstă mică a înregistrat o creștere modestă de o cifră, reflectând tendințele din categorie.

Produsele Culinare au înregistrat o scădere a vânzărilor, afectate de unele perturbări în canalul de distribuție.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru trimestrul 1 2025

„În primele trei luni ale anului 2025, echipa Nestlé România rămâne consecventă în performanța sa, raportând o creștere organică de o cifră, conform așteptărilor noastre pentru această perioadă. Am adus consumatorilor mai multe noutăți, atât lansări de produse, cât și campanii și promoții noi. Am continuat programele educaționale și de responsabilitate socială, în linie cu planurile noastre pentru acest an. Toate aceste rezultate au în spate eforturile susținute ale unei echipe puternice, pregătite pentru încă un an de succes”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Mai multe detalii pot fi găsite aici: www.nestle.ro