Mark Schneider, CEO Nestlé, a comentat: „Ne-am urmărit prioritățile strategice în mod disciplinat și cu mare atenție, într-un mediu de consum care evoluează rapid. Pe baza performanței bune din prima jumătate a anului, ne îmbunătățim perspectivele de creștere organică a vânzărilor pentru 2023. Consumul la domiciliu s-a normalizat în perioada post-COVID, eliminându-se un obstacol în dezvoltarea unora dintre categoriile noastre. Canalele out-of-home continuă să crească. Pentru restul anului, suntem încrezători că vom oferi o combinație de volum și portofoliu care să continue trendul pozitiv, o îmbunătățire a marjei brute și o creștere semnificativă a investițiilor de marketing. În combinație cu gestionarea și optimizarea continuă a portofoliului, precum și implementarea continuă a inițiativelor noastre de sustenabilitate, suntem bine poziționați pentru a crește și a genera valoare pentru părțile interesate”.

Zona Europa

8,9% creștere organică: – 2,4% creștere internă reală (RIG); 11,3% pricing.

Vânzările la 6 luni-2023 Vânzările la 6 luni-2022 RIG Pricing Creștere organică Zona Europa CHF 9,5 bn CHF 9,3 bn – 2,4% 11,3% 8,9%

În zona Europa s-a înregistrat o creșterea organică de 8,9%, cu pricing de 11,3%, care reflectă trendul inflaționist din ultimii doi ani. Creșterea internă reală (RIG) a fost de -2,4%, în urma unei baze ridicate de comparație în ultimii 2 ani și a acțiunilor de optimizare a portofoliului. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 2,0%, ajungând la 9,5 miliarde CHF. Creșterea în Zona Europa a fost susținută de pricing, dezvoltarea puternică a vânzărilor în e-commerce și un impuls continuu în canalele out-of-home. Zona Europa a înregistrat creșteri ale cotei de piață pentru categoriile destinate hranei pentru animale de companie, dulciuri și nutriție pentru sugari. Pe categorii de produse, principalul factor care a contribuit la creștere a fost Purina PetCare, datorită ofertelor unor mărci premium, precum Felix, Gourmet și Purina ONE. Categoria de dulciuri a raportat o creștere ridicată de o singură cifră, condusă de KitKat și produsele sezoniere. Nestlé Professional a înregistrat o creștere de două cifre. Cafeaua a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, cu o evoluție deosebită pentru cafeaua solubilă Nescafé și produsele Starbucks. Produsele destinate nutriției sugarilor au înregistrat o creștere ridicată de o singură cifră, bazată de un context favorabil pentru formulele premium pentru sugari, în special NAN. Produsele alimentare au înregistrat o creștere de o singură cifră, cu evoluții îmbunătățite ale vânzărilor pentru Maggi și Thomy.

Rezultatele financiare Nestlé România

„Nestlé România a încheiat primele 6 luni ale anului cu o creștere organică de 19,2%, creștere care provine de la toate cele 10 categorii. În această perioadă, am donat aproximativ 34 de tone de produse în valoare de peste 200.000 de Euro către Banca pentru Alimente, și am colaborat cu 34 de ONG-uri și asociații studențești. De asemenea, ne-am continuat parteneratul cu Junior Achievement și proiectele educaționale în școli, cu participarea a peste 80.000 de elevi. Mă bucur să fac parte dintr-o echipă care obține asemenea rezultate remarcabile și căreia îi mulțumesc pentru toate eforturile depuse până acum. Ne dorim să continuăm în același ritm, atât în dezvoltarea afacerii cât și pe plan social, pentru a ne bucura împreună de al zecelea an consecutiv de creștere”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Business as a force for good: eliminarea defrișarilor de pe terenurile de unde Nestlé se aprovizionează cu ulei de palmier

Și la nivel global, compania continuă demersurile care stau la baza misiunii acesteia, intensificând eforturile în domeniul sustenabilității și susținerii comunităților la nivel global. Uniunea Europeană a adoptat recent o legislație care va interzice importul de mărfuri provenind de pe terenuri agricole obținute prin defrișare, inclusiv pentru ulei de palmier. Nestlé a început de acum un deceniu să adreseze problema defrișării în lanțurile sale de aprovizionare cu ulei de palmier și în toate celelalte lanțuri de aprovizionare majore. De aceea, compania este bine poziționată în raport cu noua legislație.

Trasabilitatea este cheia pentru prevenirea defrișărilor. Ca atare, Nestlé se aprovizionează de la furnizori al căror ulei de palmier poate fi urmărit înapoi până la plantația în care palmierul a fost cultivat. Împreună cu parteneri externi, Nestlé a estimat că la finele anului 2022, 95,6% din volumul de ulei de palmier provenea de la culturi care nu au fost create prin defrișări. Compania Nestlé este vigilentă în eforturile sale de a menține acest nivel de performanță și colaborează cu experți și organisme din industrie pentru a îmbunătăți continuu practicile de mediu și sociale, pentru a lua măsuri atunci când sunt identificate riscuri sau probleme și pentru a investi în tehnologie pentru a păstra ritmul.

O astfel de tehnologie este Starling, un sistem bazat pe satelit, pe care Nestlé îl folosește pentru a-și monitoriza lanțurile de aprovizionare cu ulei de palmier. Starling ajută compania să identifice riscurile de defrișare și cazurile din jurul morilor de procesare a uleiului de palmier, precum și modelele de defrișare. Acest lucru sprijină Nestlé în prioritizarea acțiunilor pe teren, acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

Nestlé se străduiește, de asemenea, să includă micii fermieri în lanțurile sale de aprovizionare, având în vedere că aceștia asigură 40% din aprovizionarea mondială cu ulei de palmier. Recent, a contribuit la lansarea unui centru pentru micii proprietari în Aceh, unde îi instruiește pe fermieri cu privire la bunele practici agricole și îi ajută să-și mărească randamentul pe terenurile agricole existente. Acest lucru reduce riscul de invadare a ariilor protejate. Programe similare sunt lansate în alte regiuni.

Nestlé trece acum la un nivel superior, pentru a conserva și reface ecosistemele naturale, promovând în același timp mijloace de trai durabile și respectând drepturile omului. A fost recunoscută pentru munca sa în raportul Forest 500 din acest an, ocupând locul al treilea pentru eforturile sale de a combate defrișarea în rândul companiilor expuse acestei probleme.

Uleiul de palmier este extrem de versatil. Este nevoie de patru până la de zece ori mai puțin teren pentru a produce aceeași cantitate de ulei, comparativ cu alte plante. Înlocuirea acestuia nu este răspunsul – nici pentru mediu, nici pentru milioanele de fermieri ale căror mijloace de existență depind de el. De aceea, Nestlé merge tot mai departe pentru a face producția de ulei de palmier cu adevărat durabilă, atât pentru păduri, cât și pentru comunități.

Mai multe detalii cu privire la rezultatele raportate de către Grup AICI.