Animalul s-a chinuit aproape trei zile să iasă din sacul în care era imobilizat și condamnat să moară de frig, foame și sete, informează brasovstiri.ro.

Norocul animalului a fost că o localnică care a trecut cu bicicleta prin zonă a auzit plânsul cățelușei.

Femeia a reușit să elibereze cățelușa, pe care a dus-o imediat la medic.

Specialiștii susțin că animalul a stat cel puțin două zile captiv și s-a intervenit la timp. Dacă mai treceau câteva ore, cățelușa ar fi murit de frig, de sete și de foame.

Ce mesaj i-a transmis salvatoarea criminalului

În urma incidentului, salvatoarea a rămas șocată de condițiile în care agresorul a abandonat animalul, așa că aceasta i-a transmis un mesaj pe pagina sa personală de facebook, alături de care a adăugat mai multe fotografii.

„Azi, 04.02.2020, am gasit acest catel in camp intre Carpinis si Prejmer (eram pe bicicleta, ca daca eram in masina nu as fi observat, iar pe jos nu merge nimeni acolo), cu un nod strans pe care de abia l-am desfacut, plina de fecale, cu coada taiata, speriata de moarte si flamanda, a stat in sac pe putin 2 zile iar daca nu o gaseam (ceea ce era foarte probabil) murea in chinuri groaznice, de foame, de sete si imobilizata (in sac nu avea cum sa se miste deloc).

Catelusa acum este in afara oricarui pericol, primeste mancare, tratament si are parte de cele mai bune conditii, datorita oamenilor minunati de la Adapostul din Prejmer.

Am postat asta, in ideea in care faptasul vede aceasta postare, iar in cazul in care esti faptasul si vezi, am un mesaj pentru tine: Sa arzi in iad!”, a fost mesajul eroinei.

