Se acutizează criza din interiorul Guvernului de la Londra!

Boris Johnson l-a demis din Guvern pe Michael Gove, un membru influent al Partidului Conservator

Premierul Boris Johnson nu pare să aibă de gând să-şi dea demisia. Mai mult, prim-ministrul britanic l-a demis pe Michael Gove, ministrul Egalităţii, Locuinţelor şi Comunităţilor, un membru influent al Partidului Conservator.

Totul vine pe fondul amplificării presiunilor în cadrul formaţiunii politice în sensul retragerii din funcţie a lui Boris Johnson.

Downing Street a confirmat, miercuri seară, demiterea lui Michael Gove, un membru influent al Partidului Conservator (centru-dreapta), din funcţia de ministru al Egalităţii, Locuinţelor şi Comunităţilor.

Decizia de a-l demite pe Michael Gove a fost anunţată în timp ce o delegaţie de miniştri s-a deplasat la biroul lui Boris Johnson pentru a-i cere să demisioneze.

Presiuni tot mai mari pentru demisia prim-ministrului britanic

Zeci de oficiali guvernamentali şi-au înaintat demisiile, în ultima zi, distanţându-se astfel de premierul Boris Johnson. Mişcarea a fost iniţiată de către ministrul Sănătăţii, Sajid Javid, şi ministrul de Finanţe, Rishi Sunak. Au urmat apoi zeci de oficiali guvernamentali, în principal secretari de stat.

În luna iunie, Boris Johnson a obţinut cu greu un vot de încredere în Partidul Conservator, pe fondul criticilor privind organizarea unor petreceri în birouri guvernamentale, în timpul pandemiei, prin încălcarea regulilor antiepidemice.

Presiunile s-au intensificat recent, în condiţiile în care prim-ministrul e acuzat că l-a promovat pe deputatul Chris Pincher în funcţia de adjunct al grupului parlamentar conservator, deşi acesta este vizat de o anchetă privind presupuse agresiuni sexuale.

Detalii despre o întâlnire între Boris Johnson şi un fost agent KGB care are legături cu Vladimir Putin

Mai mult, în cursul audierii de miercuri din Parlament, premierul Boris Johnson a părut să confirme că în 2018, în timp ce era ministru de Externe, s-a întâlnit singur, fără a fi însoţit de alţi oficiali, cu Alexander Lebedev, un fost agent KGB care are legături cu Vladimir Putin, şi care este proprietarul publicaţiilor The Evening Standard şi The Independent.

Întrebat dacă a avut vreo întâlnire privată în 2018 cu oligarhul rus Alexander Lebedev, Boris Johnson a declarat că nu îşi mai aminteşte exact, dar a părut să confirme.

„Cred că probabil m-am întâlnit, dar trebuie să verific. M-am întâlnit cu el de câteva ori, dacă a fost când eram ministru de Externe, atunci, da”, a admis Boris Johnson.

Nick Timothy, fost şef de cabinet la Downing Street, afirmă că această dezvăluire este de fapt „foarte gravă”, transmite Sky News.

Cu toate acestea, Boris Johnson nu are de gând să demisioneze. În Parlament, el a subliniat că nu intenţionează să ia o astfel de decizie. Întrebat dacă este încrezător că va rămâne prim-ministru, el a răspuns: „Sigur”

În plus, Boris Johnson a exclus varianta convocării alegerilor parlamentare anticipate.

„Sigur că exclud această opţiune. Cea mai apropiată dată a alegerilor este peste doi ani, în 2024, cred că este cel mai probabil termen pentru alegeri. Avem sarcini colosale şi avem un volum uriaş de treburi. Vom continua să ne facem treaba”, a afirmat Boris Johnson.