Compania Romprest, cea care se ocupă cu colectarea gunoiului în Sectorul 1 al Capitalei, este disperată după ce mașinile acesteia sunt blocate de trei zile la stația de colectare. Mașinile formează o coadă de kilometri întregi deoarece nu sunt primite la stația de sortare din cauza facturilor neplătite de Clotilde Armand. Situația este dezastruoasă în contextul în care pe străzile din Sectorul 1 încă sunt multe gunoaie adunate.

Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei au publicat un VIDEO, cu ajutorul unei drone, pentru a arăta exact situația de la stația de sortare.

Având în vedere imaginile de mai sus, compania de salubritate a trimis un comunicat de presă prin care face apel la primarul Clotilde Armand să indice un loc unde poate fi dus gunoiul.

”Solicităm Autorității contractante, prin Primar sau un reprezentat mandatat legal, SĂ NE INDICE CU CELERITATE, locul în care să descărcăm deșeurile colectate care sunt încarcate în toate autogunoierele și autoutilitarele Romprest alocate serviciului, pentru a putea elibera autospecialele blocate în așteptare la stație și a reintra în program normal de colectare.

Suntem pregătiți să intervenim cu tot efectivul și în 36 de ore să colectam deșeurile din tot Sectorul 1 și să recuperam restanțele din programele pentru populație și instituții publice.

Prin achitarea imediată de catre Autoritate a facturilor care au fost refuzate la plată numai în cursul acestui an, se vor putea plăti operatorii de sortare și se va reveni în regim normal de functionare.

Autoritatile centrale si locale, autoritatile de reglementare si control, Prefectul capitalei, presa si mai ales populatia, trebuie sa inteleaga ca in acest moment Romprest este in executarea integrala a contractului, poate si vrea sa colecteze, dar are toate capacitatile de colectare si transport alocate pline cu deseuri, asa dupa cum se poate vedea in imaginile video postate pe site-ul companiei, romprest.eu.”, este solicitarea Romprest.