Cristi Borcea, 54 de ani, fostul acționar al lui FC Dinamo, echipă actuală din SuperLigă, este dispus să dea din nou bani pentru fotbal. El a fost convins să investească 100.000 de euro în noul proiect propus de Clubul Sportiv Dinamo.

Mai precis, Cristi Borcea ar urma să sprijine eforturile CS Dinamo de a construi un teren de fotbal sintetic pe vechiul teren de biciclete „Velodrom”. În condițiile în care stadionul actual din Ștefan cel Mare este programat să fie demolat în viitorul apropiat.

Ionel Dănciulescu, managerul academiei de la CS Dinamo, a dezvăluit cum Cristi Borcea poate contribui la proiectul Clubului Sportiv și cum s-a ajuns la un dialog cu acesta.

Acel sintetic, în spatele porților mai sunt 30-40 de metri pe care tu poți să-i folosești. Și a spus: Ok, da, e o idee foarte bună. Hai, să marjăm pe ea” a spus „Danciu-gol”.

Avem foarte mulți copii, avem și echipa de Liga 3 și mai este o mare problemă. Atunci când stadionul se va dărâma, există marea posibilitate ca șantierul să includă și o parte din sintetic și atunci am pierdut terenul.

„Apoi a fost întâlnirea pe care am avut-o cu generația ’80, se reamintea de meciul cu Liverpool, atunci a venit și Cristi Borcea și Ionuț l-a luat pe Cristi și i-a spus: ‘Uite, Cristi, vrem să facem sinteticul și ne ajuți?’ Și Cristi imediat: ‘Da, vă ajut, fără niciun fel de problemă’.

Apoi eu am vorbit cu firme care pot construi aceste terenuri sintetice, am luat patru oferte, i le-am pus domnului președinte pe masă, iar Ionuț a rămas să discute cu Cristi Borcea și am înțeles că ar fi dispus să ofere 100.000 de euro.

Problema este că terenul, fiind mai mare de 100 de metri, costă un pic mai mult. Și acum clubul încearcă să găsească și restul de finanțare.

Cred că mai trebuie cam 150.000 de euro. Cristi a fost destul de receptiv. Noi sperăm să se materializeze”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digisport.