Crin Antonescu a declarat la Botoșani că națiunea română are nevoie de un lider care să nu își facă planuri pe termen lung, de zece ani, având în vedere că mandatul prezidențial este de doar cinci ani. Antonescu a adăugat că liderii sunt necesari nu doar la nivel național, ci și pentru comunități.

”România, am mai spus-o şi o ştim toţi, e o ţară plină de şefi, dar în criză de lideri. România are nevoie, în primul rând, şi de asta avem alegeri prezidenţiale de un lider, naţiunea română are nevoie de un lider care să nu-şi facă socoteala ce-o să facă în 10 ani, pentru că mandatul are 5 ani. Are nevoie de un lider naţiunea, au nevoie de lideri comunităţile”, a spus Crin Antonescu, la Botoşani.