Crin Antonescu a transmis pe Facebook că, în perioade cu multe declaraţii, atenţia ar trebui concentrată asupra faptelor. Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale a subliniat că ideea conform căreia preşedintele Trump nu permite lui Putin să acţioneze după bunul plac este o teză falsă.

Antonescu a adăugat că discuţiile dintre SUA şi Ucraina depăşesc imaginile surprinse în câteva minute de filmare, subliniind că aceste negocieri au un impact direct asupra României, având în vedere necesitatea menţinerii păcii la graniţe.

Antonescu a evidențiat că prioritatea esențială a României este protejarea intereselor naționale. El a subliniat că Europa are oportunitatea de a-și demonstra forța și a punctat necesitatea identificării unor puncte comune cu Statele Unite, pentru a contribui la obținerea unei păci durabile.

Antonescu a subliniat că parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii, consolidat de 35 de ani, rămâne prioritar. El a evidențiat că, deși sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin a fost constant, România a acționat ca un vecin responsabil.

Totuși, candidatul a punctat că interlocutorul principal al României în această situație este administrația Trump, iar prelungirea conflictului cu încă un an ar reprezenta o povară prea mare pentru țara noastră, singura abordare viabilă fiind una pragmatică.

”Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, apreciază Antonescu.