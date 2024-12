Crin Antonescu, despre Klaus Iohannis

Candidatul coaliției PSD, PNL, UDMR la Președinția României, Crin Antonescu, a declarat vineri seară că, deși președintele Klaus Iohannis a avut unele realizări în mandatul său, au existat și decizii care au fost cel puțin neinspirate. „Este un păcat care a marcat întregul său mandat. Și acest păcat este tăcerea”, a afirmat Crin Antonescu, subliniind că „președintele nu are voie să tacă”.

„Președintele trebuie să fie imaginea României, atât în țară, cât și în afaceri internaționale. Trebuie să pună ordine, în limita puterilor sale, conform Constituției. Și, mai presus de orice, pentru Dumnezeu, trebuie să comunice”, a spus fostul lider PNL într-o intervenție la Antena 3.

Antonescu a subliniat că, în ciuda criticilor la adresa lui Iohannis, președintele a realizat și lucruri bune pe parcursul celor 10 ani de mandat. „Am curajul să afirm asta acum, când aproape toată lumea îl critică: Klaus Iohannis a avut și realizări bune. A avut și decizii neinspirate, desigur, dar au fost și lucruri bune în mandatul său. Păcatul care a umbrit acest mandat este tăcerea. Președintele României nu poate să rămână tăcut”, a adăugat Crin Antonescu.

El a mai spus că a acceptat să intre „în această luptă”, pentru că a ajuns la concluzia că „România e la o răscruce”.

Cum a fost ales Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale din 2025

Crin Antonescu, propunerea coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități pentru alegerile prezidențiale din 2025, a dezvăluit că primul dintre liderii care l-au susținut în această direcție a fost Kelemen Hunor.

„Primul care a propus a fost Kelemen Hunor, dar e mai puțin important. El a fost primul care m-a întrebat. Eram la Bruxelles când am primit telefonul. (…) E un lucru pe deplin asumat. Nu am avut până acum, până în dimineața zilei de 25 noiembrie, ideea că s-ar putea să se pună această problemă în legătură cu mine. Era ultima dintre ele”, a declarat Crin Antonescu într-un interviu la Antena 3 CNN.

Antonescu a continuat să explice că, deși nu a anticipat o astfel de propunere, a ajuns la concluzia că România se află într-un moment crucial și că el poate răspunde unei nevoi și așteptări semnificative ale unei părți din electoratul român.

„Mă interesează acum că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns la concluzia că România e la o răscruce și că pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi și așteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are și ca atare am plecat. Această bătălie în care suportul logistic al partidelor este important, bătălia se va da totuși între persoane. În niciun fel alegătorii nu sunt arondați, nu se poate conta pe ei ca pe un bun câștigat”, a spus el.

Referitor la șansele sale de a câștiga alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a afirmat clar: „Dacă socoteam că nu am șanse, nu aș fi intrat în luptă. Eu pornesc în această bătălie cu convingerea că e o șansă foarte bună.”