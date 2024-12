Crin Antonescu, despre situația actuală a partidelor politice

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat că partidele politice din România se află într-un punct minim din punct de vedere al stabilității și al influenței, iar coaliția guvernamentală actuală oferă doar un minim garantat de stabilitate.

În acest context, Antonescu subliniază necesitatea unui președinte care să propună „un proiect de țară” și „un proiect de președinte” care să inspire cetățenii.

Antonescu a evidențiat faptul că partidele mari de odinioară, precum PSD și PNL, nu mai sunt în forma de altădată, fiind acum reduse ca influență și sprijin popular. El a descris situația actuală ca fiind una de criză, subliniind că vidul creat de declinul partidelor poate fi umplut doar de un lider puternic, ales prin votul cetățenilor.

„Noi nu mai avem, cum vedeţi, marele PSD sau din ce în ce mai voiosul PNL de până acum câteva luni. Erau socotite, pe bună dreptate, pe toate criteriile, nişte partide mari, după aceea veneau altele. Noi nu avem partide mari, avem o coaliţie guvernamentală de bine de rău. Avem un minimum garantat de stabilitate pe baza acestei coaliţii guvernamentale, majorităţi parlamentare, dar e clar că este o criză, e clar că e un loc mai mare decât a fost până acum, care nu poate fi umplut decât de acest lider care va fi ales de români să fie preşedinte pe următorii ani”, a spus Antonescu.

Avem nevoie de un lider care să inspire și să unească

Crin Antonescu a detaliat ce calități ar trebui să aibă viitorul președinte al României. Potrivit lui, liderul ideal ar trebui să fie caracterizat de forță, deschidere și capacitatea de a uni diferitele părți ale societății.

Acesta consideră că discursul său de candidat trebuie să se axeze pe definirea unui model de lider de care România are nevoie în prezent.

„Primul lucru despre care trebuie să vorbim este despre ce este un lider, despre ce lider are nevoie România acum, care sunt primele calităţi ale unui preşedinte a României. (…) O voi spune în toată această campanie: pentru că eu cred că, la ceea ce am văzut în primul tur şi la ceea ce se prefigurează drept candidaţi în turul al doilea, cu tot respectul pentru oricine a făcut-o şi o va face, cred că am, în conformitate cu ce cred eu că are nevoie România, ca lider, calităţile, experienţa şi deschiderea de a fi acel lider” a declarat fostul lider al PNL.