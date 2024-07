Guvernul condus de Marcel Ciolacu continuă politica de investiții masive în domenii cheie precum infrastructură, sănătate, educație sau energie.

Premierul Marcel Ciolacu susține că anul acesta vom avea cheltuieli de peste 7% din PIB pentru investiții. INS confirmă că investițiile din acest an sunt mai mari decât cele de anul trecut, când am avut, de asemenea, investiții record.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut tuturor miniștrilor de nenumărate ori menținerea ritmului alert al investițiilor pentru finalizarea proiectelor majore anul acesta. Investițiile vor continua în domenii esențiale precum infrastructura de transport, medicală, educațională, sectorul energiei și digitalizare, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor.

Premierul Marcel Ciolacu susține că anul acesta România va avea cea mai mare creștere economică din Europa. Asta și datorită investițiilor de anul trecut și cele de anul acesta.

Anul trecut a fost primul an când România a avut creștere economică bazată pe investiții și nu pe consum.

”Vom avea, din punctul meu de vedere, cea mai mare creștere economică din Europa, cu toți cu care am avut discuțiile, inclusiv cu BNR, spre acest lucru ne ducem. Și am văzut și în cifrele dumneavoastră, dacă anul trecut am avut creștere economică pe investiții, anul acesta am văzut la consum, că a scăzut nevoia de consum.

Începem să avem și o revenire pe consum în România”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.