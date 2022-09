Marius Budăi, ministrul Muncii, a venit joi, 29 septembrie, cu un anunţ de ultimă oră la Antena 3 și a transmis că pensiile din România vor creşte cu cel puţin 10% de la 1 ianuarie 2023.

Cresc pensiile oficial în România! Marius Budăi a dat vestea cea mare: Avem banii pentru majorări

„Important este că ne-am înţeles, în coaliţie suntem cu toţii la aceeaşi concluzie, că pensiile trebuie să crească de la 1 ianuarie 2023. Nu voi accepta niciodată ca din funcția de ministru să fie înghețări de venituri ale cetățenilor români. Avem scenariile pe masă şi vom lua decizia în cel mai scurt timp. Va fi o creştere de cel puţin 10%”, a transmis Marius Budăi, joi, la Antena 3.

Scenariile privind creşterea pensiilor se referă la un procent de majorare cu 10%, 11% sau 15%.

„Sursa financiară este descoperită. Am spus despre ce este vorba, am spus din momentul în care PSD a făcut această propunere de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie, am spus că avem și calcule, avem și analize, și avem și sursa bugetară.

Am lucrat împreună cu ministrul de Finanţe Adrian Câciu la această propunere în cadrul partidului, nu numai cu ministrul de Finanțe, ci și cu specialiștii noștri din partid și când am propus aceste măsuria avem și fundamentarea în spate”, a mai precizat Marius Budăi.

Vestea momentului pentru pensionari

Recent, a fost depus în dezbatere publică un proiect de lege prin care se propune modificarea Legii Pensiilor, astfel încât să fie modificați indicatorii economici care sunt luați în calcul la indexările anuale ale pensiilor. Iată care va fi noua formula de calcul a indexării pensiilor.

Acest proiect de lege a fost inițiat de către membrii partidului politic parlamentar „Forța Dreptei”, condus de Ludovic Orban. Ei susțin ferm că actuala modalitate de calcul a procentului de indexare anuală nu ia în calcul posibilitatea apariției subite a unor pusee inflaționiste, care ar putea diminua puterea de cumpărare a pensionarilor români.

Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii prevede ca, din acest an, să se aplice o formulă fixă de indexare a pensiilor românilor. „Începând cu anul 2022, valoarea punctului de referință se majorează anual cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat”, scrie la alineatul 4 al articolului 86 din legea respectivă.

Aparent, pensionarii sunt protejați de scumpiri, însă indicatorii menționați sunt luați în calcul pentru anul precedent celui în care se decide nivelul indexării. „Indicatorii prevăzuți la alin. (4) utilizați la stabilirea valorii punctului de referință pentru anul următor sunt cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.”