Singura centrala murala din România cu putere instalată de 200kw, respectiv 170kw/unitate

Datorită flexibilității din punct de vedere al tipului de montaj, cazanele din nouă gama ELCO L PLUS sunt disponibile în diferite configurații și puteri, THISION® L PLUS fiind singurul cazan din România cu putere instalată de 200kw/unitate, respectiv 170kw/unitate. De asemenea, cazanele THISION® L PLUS pot fi utilizate atât individual, cât și în cascadă (în linie pe perete, în line pe suport metalic sau spate în spate).

“Grupul ELCO a decis să extingă gama L Plus în urma oportunităților și necesităților identificate în sectorul construcțiilor, mai ales cele din domeniul construcțiilor rezidențiale de tip centralizat. Creat special pentru aplicații rezidentiale și comerciale, THISION® L PLUS este cel mai eficient cazan mural și cel mai performant echipament din această categorie de pe piață, capabil să obțină rezultate de până la 200kW (sau 1,6MW atunci când este montat în cascadă). De asemenea, cazanele din gama L PLUS sunt compatibile cu toate standardele de management de tip BMS, ceea ce permite produsului să fie personalizat cu ușurință la necesitățile și cerințele clădirii, oferind în același timp eficiențe optime”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Când sunt montate în cascadă, modelele THISION® L PLUS au o înălțime mică de instalare de doar 1,7 m și oferă astfel cea mai redusă amprentă compactă (în ceea ce privește lățimea). Astfel, pot fi montate în cascadă de până la opt cazane, în linie sau unul după altul. Un alt beneficiu al cazanului THISION® L PLUS este compatibilitatea cu o gamă extinsă de sisteme de încălzire comerciale, oferind putere mare și o amprentă mică la sol. Pentru o alegere intuitivă, ELCO oferă posibilitatea de a crea comenzi pentru pachete, ce identifică toate configuraţiile diferite de cascadă (de la 140 kW – minimum două cazane, până la 960 kW – maximum 8 cazane).

Sectorul construcțiilor și-a continuat creșterea

În pofida contextului dificil generat de criza de coronavirus, piața construcțiilor se menține pe un trend ascendent. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistică, în luna martie 2021, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 36,6%, evoluție remarcată la lucrările de construcţii noi (+40,7%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+29,3%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+22,0%). Toate segmentele domeniului construcțiilor au înregstrat creșteri, respectiv construcţiile inginereşti +49,6%, clădirile rezidenţiale +31,9%, iar clădirile nerezidenţiale +21,8%.

“Este o periodă foarte bună, de care sectorul construcțiilor avea nevoie, după apatia și reținerea intervenite în primăvara anului trecut. Se știe deja că ingrediente cele mai importante de care au nevoie investițiile sunt stabilitatea și predictabilitatea, pe care acum piața le recapătă, odată cu aplicarea soluției la criza pandemică, reprezentată de vaccin. Suntem foarte bine pregătiți pentru această efervescență a pieței construcțiilor, cu o gamă completă de cazane industriale ELCO, perfect adaptabile proiectelor industriale, rezidențiale și comerciale”, a subliniat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Cazanele murale THISION® L PLUS și cele de pardoseală TRIGON® L PLUS, cu performanțe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect și întreținere simplă, dispun de puteri de la 60 kW până la 200kW pentru un singur cazan și până la 1,6 MW la instalarea în cascadă, având în același timp emisii de NOx extrem de mici. Datorită unui design unic cu două schimbătoare de căldură, cazanele THISION® L PLUS și TRIGON L PLUS au redundanță încorporată (funcționează independent), creând un sistem de cascadă în interiorul cazanelor și asigurând un nivel extrem de ridicat de eficiență. Noile modele pot atinge o gamă largă de modulare de până la 1:10, ceea ce permite cazanelor să se adapteze cerințelor sistemului și să maximizeze eficiența acestora. În plus, acestea beneficiază de dimensiuni reduse, iar modelele de pardoseală au roți integrate, care sunt reglabile pe înălțime și care pot fi blocate pe poziție, astfel că echipamentele sunt ușor de manevrat.

“Dinamica fără precedent a comerțului online și creșterea consumului în întreaga țară au susținut puternic dezvoltarea segmentului spațiilor industriale și logistice, care este în continuare în creștere, stocul de astfel de spații fiind subdimenionat în comparație cu nevoile actuale ale economiei românești și transformările care sunt anticipate. Cazanele industriale ELCO sunt implementate într-o serie de astfel de proiecte logistice de referință și suntem mândri că am contribuit la extinderea acestui domeniu de activitate”, a subliniat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România. De altfel, aportul noii game de cazane L Plus, adaptabilitatea, poziția de lider în această nișă a sectorului construcțiilor au adus anul trecut companiei o creștere de peste 40% a cifrei de afaceri pe segmentul comercial.

Centralele din gama L PLUS sunt compatibile cu toate standardele comune de management al clădirii de tip BMS. Acest lucru permite cazanului să fie personalizat cu ușurință la necesitățile și cerințele proiectului, oferind în același timp eficiențe optime. De asemenea, datorită noului display HMI (Human Manual Interface) instalarea și punerea în funcțiune a acestor cazane devin foarte simple și rapide, toate componentele cheie fiind accesibile din partea frontală a echipamentului de încălzire.

Adaptabilitatea centralelor ELCO – un excepțional avantaj competitiv

Potrivit analiștilor din piață, sectorul construcției de birouri a fost unul dintre cele mai puternic afectate de pandemie, în contextul în care cei mai mulți angajați au lucrat de acasă o lungă perioadă de timp. De asemenea, retailul clasic a fost afectat în aceeași măsură, după ce multe spații comerciale au fost închise temporar în perioada stării de urgență. Analiștii anticipează o integrare mai puternică a comerțului online cu rețelele tradiționale, ceea ce în perspectivă ar putea să transforme radical domeniul retailului.

“Suntem într-o impostază favorabilă, pentru că avem un produs extrem de adaptabil, care este implementat într-o serie extinsă de proiecte, fie că vorbim despre centre comerciale, centre logistice, clădiri de birouri, centre sportive sau de pertrecere a timpului liber. De asemenea, ELCO se potriveste perfect într-un proiect, indiferent că vorbim despre un proiect greenfield, în care suntem prezenți din etapa de proiectare, sau într-un proiect de reabilitare, unde venim cu soluția optimă pentru spațiul respectiv. Adaptabilitatea conferă produselor ELCO un avantaj competitiv excepțional”, a subliniat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, marca germană ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacități mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri și complexe comerciale, la spații industriale mari.

Pe piața din România, brandul ELCO este prezent din 2017, în calitate de furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision și Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieței de profil. Portofoliul brandului include o gama amplă de proiecte, printre care se numără The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 și 3, Spitalul Marie Curie din Bucureşti, ansamblul mixt (rezidențial și spații de birouri) Record Park din Cluj, clădirea U Center din București, clădirea bazinului olimpic din Mureș, al doilea depozit al Altex din Dragomirești.

De altfel, ELCO și-a demonstrat orientarea către inovație cu peste 90 de ani în urmă, astăzi fiind unul dintre liderii europeni în industria de profil, cu peste 1,7 milioane de sisteme de încălzire instalate în întreaga Europă.