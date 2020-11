Potrivit studiilor din piață, domeniul construcțiilor de spații de birouri a fost cel mai puțin afectat de pandemia COVID-19 și a prezentat o tendință pozitivă. Prognozele realizate la începutul pandemiei au prevăzut reducerea necesarului de spații de birouri datorită tendinței în creștere a angajaților de a lucra de acasă. În același timp însă, au fost implementate și reguli stricte de distanțare fizică, iar balanța a înclinat spre nevoia de mai mult spațiu și de a reduce densitatea angajaților din clădirile de birouri. Astfel, în primele 6 luni ale anului 2020, stocurile de birouri din clasele A și B au crescut cu 3% și acum se ridică la 3,22 milioane mp. În acelaşi timp pentru piaţa de spaţii logistice specialiştii estimează o creştere importantă în contextul dezvoltării comerţului online. Astfel, potrivit datelor oficiale, până la finalul anului 2020 piaţa de spaţii logistice va depăşi bariera de 5 milioane mp, iar aşteptarea este ca în perioada 2021 – 2022 să fie adăugaţi la stoc încă cel puţin 1,5 milioane mp.

Noua gamă L Plus – puteri instalate între 60 kW și 1,6MW

Ținând cont de semnalele pozitive din piața de construcții, portofoliul de produse ELCO Heating Solutions a fost consolidat cu noua gamă de cazane în condensare L Plus, care este formată din modelele murale THISION® L PLUS și de cele de pardoseală TRIGON® L PLUS, ce oferă performanțe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de instalație și întreținere simplă. Ambele tipuri de echipamente termice dispun de puteri de la 60 până la 200kW pentru un singur cazan și până la 1,6 MW la instalarea în cascadă, având în același timp emisii de NOx extrem de mici. Sunt echipamente eficiente energetic, cu emisii de noxe foarte reduse și cu o gamă variată de puteri adaptată oricărui tip de instalație, pentru clădiri comerciale, industriale, administrative și rezidențiale, precum clădiri de birouri, centre comerciale, spitale, hoteluri, stadioane, clădiri de apartamente, centre logistice, unde spaţiul disponibil trebuie folosit în mod inteligent.

Cea mai importantă caracteristică a noilor sisteme de încălzire de mare capacitate sunt modelele cu două schimbătoare de căldură, care funcționează independent unul de celălalt, oferind astfel posibilitatea funcționării în cascadă fără a fi nevoie de instalarea mai multor unități.

Principala cerință a pieței – produse eficiente cu amprentă mică la sol

În domeniul construcțiilor, nevoia de spațiu și valorificarea acestuia sunt aspecte foarte importante. Astfel, gradul ridicat de eficiență al noilor produse este secondat de posibilitatea de a fi instalate în spații mai mici, datorită amprentei reduse la sol a cazanelor de pardoseală, aspect foarte căutat mai ales la proiectele de reabilitare.

Prezente pe piață din 2017, soluțiile ELCO răspund nevoilor specifice din piață și se regăsesc în construcții noi importante, precum The Bridge – clădirile 1, 2 și 3, Campus Globalworth – clădirile A, B și C , Green Court, Day Tower, parcuri logistice și depozite (P3 Logistics, CEMPS, Altex, etc.), centre wellness & SPA (WorldClass Atlantis), unități medicale (MedLife, Marie Curie), ferme (Suinprod) și multe altele.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacități mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri și complexe comerciale, la spații industriale mari.