Ia-ți un pahar de vin – de preferat Știrbey – și hai să-ți povestesc cum Ileana și Jakob Kripp au venit în România și au redat strălucirea cramei care în prezent are un renume important la nivel național și internațional, conform Infofinanciar.

Oamenii sunt cei care dau valoare unei afaceri. În spatele Cramei Știrbey sunt Ileana și Jakob Kripp, doi oameni care și-au pus sufletul în acest business.

Să începem cu Ileana. Este mamă a doi copii și bunică a opt nepoți. S-a născut la Sinaia, a copilărit în România și este strănepoata Prințului Barbu Știrbey. Ileana s-a confruntat cu perioade foarte grele în perioada comunismului. Dar, la 15 ani, a reușit să iasă singură din țară, chiar cu ajutorul celebrului Henri Coandă. Astfel, a ajuns în Franța, iar peste câțiva ani a călătorit în Germania, loc în care și-a întâlnit și iubirea vieții, pe Jakob Kripp.

Jakob este austriac și provine dintr-o familie de viticultori, care se ocupă de acest domeniu de peste 500 de ani. A lucrat mulți ani în domeniul bancar, dar viața i s-a schimbat când a cunoscut-o pe Ileana. Și cea mai frumoasă coincidență… s-au cunoscut la o podgorie, iar povestea lor de dragoste a început lângă struguri și vin.

În 1997, cei doi au decis să-și petreacă luna de miere în România. „Am stat chiar o lună și am făcut turul României. Astfel, mi-am cunoscut țara, de abia atunci mai bine, fiindcă în copilărie nu prea am vizitat multe locuri”, a spus Ileana.

Odată cu vizita în țară, Ileana și-a amintit despre proprietățile rămase moștenire de la familia sa, care au fost expropriate în perioada comunismului. Ca urmare, Jakob a vorbit cu rudele soției sale și a început să depună demersurile necesare pentru a obține restituirea imobilelor, printre care Palatul Știrbey din București, conacul de la Buftea, dar și terenurile agricole. Iar în 1999, au ajuns la Drăgășani.

„Am ajuns și la Drăgășani pentru a depune cererea de restituire și pentru acest domeniu viticol, care a fost în momentul exproprierii al bunicii Ileanei. Socrul meu a recuperat proprietatea și ne-a dat nouă aceste 20 de hectare, cu cele două construcții: o cramă pe care a construit-o străbunicul Ileanei în 1910 și o casă. Crama exista, doar că am mărit-o și am dotat-o cu tehnologia necesară”, a povestit Jakob Kripp.

În 2001, Ileana a recuperat parcelele autentice și a refăcut construcția, iar investițiile s-au ridicat la milioane.

„Am și plantat câteva hectare de viță de vie unde erau deteriorate din cauza vechimii lor. Am găsit chiar butucii de la 1911 ai străbunicului meu. Am avut marele noroc să avem cam 70% din hectare cu soiuri interesante, doar albe pe atunci, și cu vechime care se evidențiază prin gustul vinului”, a explicat Ileana Kripp.

Cei doi au povestit că au prioritizat investițiile în echipă. Au angajat un inginer-șef care lucrează la podgorie de peste 20 de ani. De asemenea, au găsit un oenolog de top din Germania, care a venit la cramă din 2003.

La crama Știrbey se produc opt sortimente diferite de vin, dintre care patru albe și patru roșii. Unul dintre soiurile speciale este Novac, foarte puțin răspândit în România și născut la Drăgășani. Din acesta se produce vinul spumant, după rețeta clasică, vin rose învechit în butoaie de stejar și chiar vin din struguri stafidiți, mult mai dulce.

Care sunt cele mai populare sortimente de vin? Cele realizate dintr-un soi născut la Drăgășani și pe care se bazează principala producție a Cramei Știrbey: Crâmpoșie. „Este un soi foarte vechi de origine din Drăgășani. Noi avem cam 30% din plantații cu Crâmpoșie și facem vin alb, cam 30% din producția noastră. Mai facem și vin spumant din acest soi, cu o aciditate mai pronunțată și arome fine, totul realizat cu metode tradiționale. Străbunicul avea Crâmpoșie la 1905, fiindcă a salvat multe soiuri locale și românești”, a precizat Ileana Kripp.

Potrivit fondatorilor cramei, vinurile Știrbey sunt foarte apreciate pe piața internațională. Totuși, 90% din producție se vinde pe piața internă.

„Din fericire, piața noastră principală este cea internă. Când am lansat prima recoltă în 2004, piața din România a fost focusată pe vinuri demiseci și demidulci la un preț destul de mic. Noi am intrat ca o cramă mică și am fost obligați să ne focusăm pe vinuri premium, la un preț mult mai mare față de ce era pe piață. Dar, spre surprinderea noastră plăcută, am găsit o piață internă excelentă, unde vindem cam 80-90% din producție, iar pentru export avem un maxim de 20%. Vindem în Germania, Anglia, dar și în Belgia, Franța și Italia, unde găsim importatori și distribuitori focusați pe ceva mai necunoscut. După 20 de ani de export, am văzut că ceea ce se caută în străinătate sunt soiurile autohtone, precum Feteasca Regală, Tămâioasa Românească, Novac sau Negru de Drăgășani”, a explicat Jakob Kripp.