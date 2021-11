Deși este ultima lună, decembrie este cea mai îndrăgită perioadă din an, atât de copii și adolescenți, cât și de adulți. În ciuda bucuriei pe care ne-o oferă, sărbătorile ne determină să cheltuim sume cu mult peste media obișnuită.

Criza economică actuală se resimte și la Polul Nord. Anul acesta, sacul de cadouri al lui Moș Crăciun se va micșora considerabil.

Potrivit unui studiu efectual de Compari.ro, cel mai mare expert în cumpărături online din România, oamenii plănuiesc să achiziționeze cadouri dintr-un buget mai mic cu aproape 200 de lei față de anul trecut. În 2021, românii vor oferi daduri doar pentru cinci persoane. Această schimbare a comportamentului cumpărătorilor este determinată de creșterea continuă a prețurilor. În ciuda micșorării bugetului alocat pentru Crăciun, calitatea rămâne în centrul atenției. Peste jumătate din oamenii chestionați, în studiul realizat de Compari.ro, au răspuns că preferă calitatea în detrimentul prețului.

Cumpărături online sau în mall-uri

Din cauza restricțiilor impuse, românii optează în acest an să facă cumpărături pentru Crăciun din magazinele online. Un procent de 66% din populația României alege shopping-ul online. Cu toate acestea, nici mall-urile nu sunt ignorate, având un procent de 55% de adepți.

Cine va pune cadourile sub brad? Moș Crăciun sau doamna Crăciun? Desigur, ca în fiecare an, rolul lui Moș Crăciun le va aparține bărbaților, reprezentând un procent de 76% dintre cumpărători. Cauza fiind așteptările pe care partenerele lor le au în fiecare an. 67% dintre românce se așteaptă să primească un cadou de la soț, 37% de la mamele lor și 24% de la copiii lor.

Găsirea darului perfect pentru parteneră ridică cea mai mare dificultate la cumpărături, urmată apoi de cadourile destinate celor mici.

Cu toate acestea, principalele persoane care trebuie mulțumite de Crăciun sunt copiii. 54% dintre români au răspuns că intenționează să le cumpere cadouri celor mici, mamele ocupând locul secund în sondaj, urmate de tați, ce se poziționează pe ultimul loc.

Articolele vestimentare sunt la mare căutare în 2021. Potrivit cercetării realizate de Compari.ro, 48% dintre români s-ar bucura cu adevărat dacă ar primi haine pe 25 decembrie. Astfel că cea mai mare sumă de bani va intra în magazinele vestimentare din țară.