Cozmin Gușă a vorbit despre ce se va difuza pe segmentul orar pe care Rareş Bogdan şi-a desfăşurat emisiunea.

„E o schimbare pe repede înainte în acest weekend. O să schimbăm grila. O să vă întâlniţi la orele obişnuite cu alţi colegi, oameni din Realitatea, de la noi, din fabrica Realitatea, o să realizeze emisiuni în continuare, conform cu ceea ce am făcut şi până acum. Sigur, Rareş, cu talentul lui, a înglobat pe ecran o strategie pe care am gândit-o şi a înglobat-o cu succes. A făcut-o aşa cum trebuie. (…) Sper chiar şi fanii cei mai fundamentalişti, cum are Rareş, să rămâneţi alături de noi şi cred că merităm să ne daţi atenţia în continuare. Chiar dacă personajele vor fi altele, piesa va fi aceeaşi.”, a spus Cozmin Guşă.

Potrivit surselor Capital, un alt greu din presă și politică îi va lua locul și deja ar purta negocieri cu Cozmin Gușă. Este vorba despre Robert Turcescu, care probabil o bună perioadă de timp va fi și deputat PMP și moderator Tv.