Covrigul este, fără doar şi poate, o adevărată vedetă în România. Iată la ce riscuri ne supunem când consumăm banalii covrigi, la fel ca şi alte produse de patiserie.

Medicul Mihail Pautov a pus sub lupă semnalele pe care corpul le emite atunci când cine mănâncă un covrig. Riscul cel mai mare este dacă îl consumăm pe stomacul.

Dr. Mihail spune că a analizat aceste efecte chiar pe propriul organism. El spune că mâncatul excesiv de covrigi ne poate distruge metabolic.

Am găsit un alt aliment mult mai nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic.

În continuare, el a explicat că a mâncat un covrig pe stomacul gol şi a observat apoi ce efecte a avut asupra organismului. Glicemia a scăzut brusc, aducând după sine confuzie şi „un declin cognitiv tranzitoriu”.

Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia”, a afirmat medicul Mihail Pautov .

„Într-o jumătate de oră după ce am mâncat un covrig pe stomacul gol, glicemia a ajuns la 155. Apoi, a urmat o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, lucru care mi-a adus confuzie, mi-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și mi-a dat o senzație puternică de foame.

Problema uriaşă este consumul unui astfel de covrig pe stomacul gol. Este o adevărată „furtună metabolică”, spune specialistul.

El explică şi cum, continuând experimentul, a combinat mai târziu un alt covrig şi cu alte alimente. Care a fost, de această dată rezultatul?

„La câteva ore, am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin.

Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie. Concluzia este – atenție cum mâncăm covrigul și cu ce îl combinăm!

Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola.

Despre cola știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos”, şi-a încheiat medicul Mihail Pautov postarea.