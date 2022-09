Medicul a testat o cola zero și o cola normală, în timp ce purta un senzor care îi măsura în permanență glicemia și modalitatea în care aceasta variază. Astfel, acesta a ajuns la o concluzia îngrijorătoare.

„Astăzi am testat cola zero și cola normală. Acesta este un senzor pe care îl port. Are un mic act care stă în permanență sub piele și măsoară constant glicemia mea și cum variază această glicemie în funcție de ce mănânc.

Aici am băut o cola zero pe stomacul gol. După cum știți, cola zero are zero calorii, are un îndulcitor care se cheamă aspartan și teoretic n-ar trebui să-mi crească glicemia absolut deloc. Fix asta s-a întâmplat, a rămas constantă. (…) Ce-i curios, însă, este că mulți oameni raportează că, după ce beau cola zero sau orice altă băutură carbogazoasă cu îndulcitor, cu zero calorii, au de regulă niște hipoglicemie”, a explicat medicul specialist în chirurgie generală, într-un videoclip postat pe TikTok.

Există foarte multe studii care asociază cola zero cu creșterea în greutate

De asemenea, acesta a subliniat faptul că există foarte multe studii care asociază cola zero cu creșterea în greutate, cu mai multă grăsime viscerală, cu aproape același risc de a face diabet ca și cola normală.

„Dintr-un anumit motiv, care este necunoscut până acum, corpul lor secretă multă insulină când beau băuturi dulci și glicemia lor scade, iar această scădere le provoacă o foame acută și atunci mănâncă.

După aceea, am băgat o cola normală, de 330 de ml, care are 10 grame de zaharuri/100 de ml de cola. Am 33 de grame de zahăr. În aproximativ 30 de minute, glicemia mea a urcat cu 50 de miligrame/decilitru, de la 100, la 150. După aceea, a coborât foarte brusc dar nu sub 80.

E un efect destul de exagerat. Foarte mult zahăr în sânge, care nu este folosit. Nefiind folosit, (avem) secreție de multă insulină, insulina împinge tot acest zahăr în celule, începe formarea de gliceride, ne crește nivelul de trigliceride, zahărul scade în sânge, iar la această aproape hipoglicemie apare senzația de foame.

Ăsta e motivul pentru care atunci când bem o cola ne crește mult glicemia, ne crește mult insulina, care des, în fiecare zi, ne face rău. Scade glicemia, apare senzația de foame și mergem să mâncăm. Aceasta cola ne îngrașă dar ce facem ulterior, foamea aceea, ne îngrașă și ea.

Atenție, există foarte multe studii care asociază cola zero cu creșterea în greutate, cu mai multă grăsime viscerală, cu aproape același risc de a face diabet ca și cola normală. Nu e bine să o beți zilnic, dar cred că este o alternativă bună, din când în când, la cola normală”, a completat medicul.