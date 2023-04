O cutie de Cola are 39 de grame de zahăr, adică mai mult decât ceea ce este recomandat să consumăm într-o zi. Așa că pe piață au apărut Diet Coke și Coca-Cola Zero zahăr.

Ambele băuturi nu conțin calorii, nici zahăr. În schimb, îndulcitorii artificiali sunt folosiți pentru a le da un gust bun. Care este, totuși, diferența dintre ele când vine vorba de nutriție și cum ne afectează organismul? Iată ce spun experții citați de Parade.

Ce conțin Diet Coca și Coca-Cola Zero Zahăr

Site-ul Coca-Cola spune că Diet Coke este aromatizată în mod natural cu cireșe și ghimbir. Cu toate acestea, privind lista de ingrediente, este clar că nu tot ceea ce conține este natural. Ingredientele din Diet Coke includ apă carbogazoasă, aromă de caramel, aspartam, acid fosforic, benzoat de potasiu, arome naturale, acid citric și cafeină.

Coca Cola Zero Zahăr are o listă de ingrediente aproape identică, cu excepția faptului că folosește aspartam și acesulfam de potasiu ca agenți de îndulcire, în timp ce Diet Coke folosește doar aspartam. În plus, aromele folosite în Coca-Cola Zero o fac să aibă un gust diferit, față de varianta Diet și, de asemenea, are un conținut mai scăzut de cofeină.

Îndulcitorii artificiali nu fac o băutură mai sănătoasă

Dieteticianul Andrea Mathis spune că, faptul că ambele băuturi sunt făcute cu ingrediente artificiale, în loc de zahăr, nu le face mai sănătoase decât Cola tradițională.

„Îndulcitorii artificiali nu fac o băutură mai sănătoasă. Pur și simplu scad aportul de zahăr și calorii, ceea ce poate fi benefic pentru unele persoane, cărora li se recomandă să-și monitorizeze sau să limiteze aportul de zahăr sau carbohidrați”, spune ea. Dieteticianul Christa Brown afirmă că și Diet Coke și Cola Zero Zahăr nu sunt deloc mai sănătoase decât Coca Cola.

„În timp ce consumul excesiv de băuturi dulci poate contribui la creșterea în greutate, obezitate și la alte probleme de sănătate, cum ar fi diabet, consumul unor cantități mari de îndulcitori artificiali este asociat cu unele efecte negative asupra sănătății”, spune ea. Brown indică studii care au asociat consumul de îndulcitori artificiali cu un risc crescut de sindrom metabolic, diabet de tip 2 și boli de inimă.

Care este alegerea mai sănătoasă?

Așadar, cele două băuturi folosesc diferiți agenți de îndulcire. Ambele au aspartam, despre care Brown spune că este un îndulcitor cu conținut scăzut de calorii, format din doi aminoacizi (fenilalanină și acid aspartic) și o cantitate mică de metanol. Pe lângă aspartam, Coca Cola Zero Zahăr are acesulfam de potasiu.

„Este un înlocuitor al zahărului, fără calorii, care este utilizat în mod obișnuit în alimente și băuturi procesate. Este adesea combinat cu alți îndulcitori, cum ar fi aspartamul, pentru a-și spori dulceața”, spune Brown. Atât aspartamul, cât și acesulfamul de potasiu nu par să crească nivelul de zahăr din sânge, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care încearcă să-și gestioneze nivelul de zahăr din sânge.

„În schimb, trec prin corp nedigerate și sunt eliminate prin urină, fără a furniza calorii”, spune ea. Chiar dacă nu cresc nivelul zahărului din sânge, experții spun că îndulcitorii artificiali pot determina organismul să simtă nevoia de dulciuri.

Aspartamul și acesulfamul de potasiu nu cresc nivelul de glucoză din sânge, dar ar putea declanșa faza cefalică în eliberarea de insulină, provocând o creștere a nivelului de insulină din organism în timp.