Banca Naţională a României (BNR) tocmai a publicat cotaţiile indicilor ROBOR aferente zilei de 11 noiembrie.

Cotaţiile ROBOR pentru vineri, 11 noiembrie. Date oficiale BNR pentru românii cu credite

Iată ce trebuie să ştie toţi românii care plătesc rate de bănci în această perioadă pentru creditele contractate în moneda naţională.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a scăzut puternic vineri la 8,02%, de la 8,10% în şedinţa de joi.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 8,20%, de la 8,26% cât fusese înregistrat joi.

Indicele ROBOR la douăsprezece luni a scăzut şi el, cotaţia fiind de 8,38%, faţă de 8,42% în şedinţa precedentă.

Dobânda de politică monetară, majorată de BNR la 6,75% pe an, de la 6,25%

Marți, 8 noiembrie, la ultima ședință de politică monetară din acest an, BNR a decis să majoreze dobânda de referință în România.

Mai exact, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședință, a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022.

S-a mai stabilit majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 7,25 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută, de la 5,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022.

Prin deciziile luate marţi, 8 noiembrie, BNR îşi doreşte să păstreze controlul ferm asupra lichidității de pe piața monetară, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.