Costurile producerii de panouri solare au scăzut foarte mult în China

Costurile Chinei pentru producerea de panouri solare au scăzut anul trecut cu 42%, se arată într-un raport publicat vineri, ceea ce face ca producătorii din statul asiatic să fie extrem de avantajaţi faţă de rivalii din alte zone, cum ar fi Statele Unite şi Europa, transmite Reuters.

Declinul dramatic vine după ce China, cel mai mare producător mondial de panouri solare, şi-a majorat anul acesta capacităţile de producţie, în timp ce Washingtonul acordă subvenţii propriei industrii pentru a concura cu Beijingul. Producătorii americani sunt îngrijoraţi de numărul ridicat de noi fabrici din China care ar putea face ca propriile lor uzine să nu mai fie viabile din punct de vedere economic.

China este responsabilă pentru 80% din capacitatea mondială de producere a panourilor solare, conform raportului firma de consultanţă Wood Mackenzie analizat de Reuters.

Costul de producţie pentru panourile din China a scăzut la 0,15 dolari per watt anul acesta, faţă de 0,40 dolari per watt în SUA. În 2022, costul de producţie pentru panourile din China era de 0,26 dolari per watt. Costul de producţie în Europa este de 0,30 dolari per watt iar în India de 0,22 dolari per watt, conform datelor Wood Mackenzie.

China va domina industria solară în următorul deceniu

Într-un document separat publicat luna trecută, Wood Mackenzie susţine că statul asiatic ar urma să domine lanţul global de aprovizionare în industria solară o mare parte din următorul deceniu.

Potrivit analizei, China a investit peste 130 de miliarde de dolari în industria sa solară în acest an, iar până în 2024 va pune în funcțiune o capacitate de peste un terrawatt de wafer, celule și panouri solare. Această cantitate este suficientă pentru a satisface cererea globală anuală până în 2032.

Statele Unite și India împreună au anunțat planuri pentru module de peste 200 de gigawați începând cu 2022, a precizat Wood Mackenzie.

Autorul raportului, Huaiyan Sun, a precizat că în ciuda inițiativelor guvernamentale puternice din pentru dezvoltarea producției locale pe piețele de peste mări, „China va domina în continuare lanțul global de aprovizionare cu energie solară și va continua să mărească decalajul tehnologic și de costuri față de competitori”.