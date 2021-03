Închiderea şcolilor a provocat probleme mari copiilor, iar autorităţile sunt conştiente de asta, susţine ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

„E clar, şcoala online şi lipsa socializării au afectat foarte mult copiii”

Aflată vineri la Botoşani, Raluca Turcan, a explicat că posibilitatea de a face şcoală doar online şi lipsa socializării din ultimele luni au afectat foarte mult copiii din România. Ministerul Muncii caută în prezent soluţii pentru a veni în sprijinul tinerilor, a precizat Turcan.

Raluca Turcan a declarat, în faţa jurnaliştilor: „E o problemă reală şi am avut câteva discuţii cu colegi din Cabinet să vedem cum am putea să le venim în ajutor, dar nu am o soluţie în momentul de faţă pe care să v-o prezint. E clar, şcoala online şi lipsa socializării au afectat foarte mult copiii. Nu am acum o soluţie, dar mă preocupă subiectul.”

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan a mers, vineri, într-o vizită de lucru în judeţul Botoşani, la instituţiile subordonate ministerului pe care îl conduce. Ea a fost însoţită de directorii Casei Naţionale de Pensii, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, transmite Agerpres.

Clarificări privind purtatul măştii la şcoală

După ce mai multe pozițiile publice emise de Ministerul Sănătății și cel al Educației nu au coincis între ele şi au provocat confuzie, ministerul condus de Vlad Voiculescu a publicat, joi, un punct de vedere oficial.

Este vorba despre modalitatea în care trebuie să se desfășoare orele de sport, care diferă între cele care se țin în sală și cele din aer liber.

„Ministerul Sănătăţii susţine ferm purtarea măştii în timpul activităţilor sportive care se desfăşoară în interior.

Activităţile sportive în aer liber se pot desfăşura fără purtarea măştii de protecţie, cu respectarea distanţei fizice recomandate între elevi”, anunţă instituţia, într-un comunicat de presă.