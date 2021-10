Începând cu data de 1 noiembrie, Legea consumatorului vulnerabil va intra în vigoare şi este menită să ofere un sprijin pentru românii care ar avea probleme în a-şi plăti facturile la energie sau întreţinerea în această iarnă.

Din păcate, este vorba despre multă birocraţie. Mai exact, consumatorii vulnerabili care doresc să beneficieze de prevederile acestei legi se vor trezi în faţă cu un formular de 14 pagini, cu aproximativ 500 de câmpuri de completat. Pe lângă asta, fiecare solicitant trebuie să ataşeze şi alte 25 de documente doveditoare.

Hârtiile trebuie completate cu mare atenţie: o simplă căsuţă completată greşit poate exclude beneficiarul din categoria eligibilă pentru această formă de sprijin. Angajaţii serviciului de asistenţă socială sunt cei care trebuie să-i consilieze pe oameni.

Atenţie: românii care deţin anumite autoturisme, utilaje agricole sau terenuri, nu vor fi eligibil pentru a primi ajutor oferit prin intermediul Legii consumatorului vulnerabil.

“Autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, are voie să aibă, dacă are peste 10 ani nu se încadrează. Dacă are teren intravilan în zona rurală peste 2.000 de mp pătrați nu se încadrează. Dacă are tractor, combină, astfel de utilaje, nu se încadrează”, explică o angajată a serviciului de asistenţă socială, potrivit Antena 3.