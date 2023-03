Potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar, Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă propunere de reglementare uniformă care va încuraja repararea bunurilor, ajutându-i pe consumatori să economisească bani și susținând obiectivele Pactului verde european prin reducerea deșeurilor. Reglementările propuse vor face mai ușor și mai puțin costisitor pentru consumatori să își repare produsele, în loc să cumpere altele noi.

Cererea crescută de reparații va fi, de asemenea, benefică pentru sectorul reparațiilor, determinându-i în același timp pe producători și vânzători să adopte modele de afaceri mai durabile.

Propunerea va asigura că mai multe bunuri sunt reparate înainte de expirarea garanției legale și că consumatorii au la dispoziție opțiuni mai accesibile și mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a repara articolele care pot fi reparate din punct de vedere tehnic (cum ar fi aspiratoarele, tabletele și smartphone-urile) atunci când acestea nu mai sunt funcționale din cauza uzurii normale sau după expirarea garanției.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a subliniat faptul că repararea produselor este esențială pentru a pune capăt modelului dăunător „ia, fabrică, strică și aruncă”, care dăunează mediului, bunăstării noastre și economiei. Nu este necesar să achiziționăm un produs nou dacă avem un cablu defect sau un ventilator stricat. Astăzi, propunerea vizează să facă din repararea bunurilor o alegere simplă și atractivă pentru consumatori.

Va fi introdus dreptul la reparație

Propunerea de miercuri introduce un „drept la reparație” pentru consumatori atât înainte, cât și după expirarea garanției legale. Înainte de expirarea garanției legale, vânzătorii vor fi obligați să ofere reparații, cu excepția cazului în care acestea sunt mai costisitoare decât înlocuirea produsului. După expirarea garanției legale, consumatorii vor dispune de un nou set de instrumente și drepturi pentru a face din reparații o opțiune accesibilă și rentabilă.

Unul dintre noile drepturi pe care le vor obține consumatorii este posibilitatea de a solicita producătorilor să repare produsele care pot fi reparate din punct de vedere tehnic, cum ar fi mașinile de spălat sau televizoarele, în conformitate cu legislația UE. Acest lucru va asigura faptul că consumatorii au întotdeauna o resursă la care să apeleze atunci când aleg să își repare produsele și va încuraja producătorii să adopte practici comerciale mai durabile. În plus, producătorii vor fi obligați să informeze consumatorii cu privire la produsele pe care sunt obligați să le repare pe cont propriu.

Va fi creată o platformă online pentru a pune în legătură consumatorii cu reparatorii și vânzătorii de produse recondiționate din zona lor. Această platformă va permite căutări în funcție de zonă și de standardele de calitate, ajutând consumatorii să descopere oferte atractive și sporind vizibilitatea reparatorilor. În cele din urmă, va fi stabilit un standard european de calitate pentru serviciile de reparații pentru a ajuta consumatorii să recunoască reparatorii care se angajează să ofere o calitate mai bună. Acest standard de „reparații ușoare” va fi disponibil pentru toți reparatorii din UE care doresc să respecte standarde minime de calitate bazate, de exemplu, pe durabilitatea sau disponibilitatea produselor.

Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe propunerea Comisiei. Potrivit unui sondaj Eurobarometru recent, 77% dintre europeni se simt personal responsabili pentru limitarea schimbărilor climatice. Multe produse care sunt încă viabile și reparabile sunt adesea aruncate prematur, ceea ce duce la producerea a 35 de milioane de tone de deșeuri, consumând 30 de milioane de tone de resurse și generând 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în UE în fiecare an. În plus, se estimează că înlocuirea produselor în loc de repararea lor îi costă pe consumatori aproape 12 miliarde de euro anual. În plus, se așteaptă ca propunerea să genereze o creștere economică și investiții de 4,8 miliarde EUR în UE.