Cum decurge procesul de concepție al unui smartphone la Samsung?

Ca să fac o fac o parafrază cunoscută, „nu știu alții cum sunt“, dar noi, la Samsung, pornim de la faptul că smartphone-urile ne schimbă radical modul în care interacționăm cu lumea și ne raportăm la ea și ne concepem produsele astfel să se adapteze flexibil la stilul de viață al consumatorului, indiferent care este acela. Aceasta este baza pe care ne dezvoltăm noile produse și care ne indică în ce mod trebuie să dezvoltăm tehnologia pentru a oferi oamenilor mai multe posibilități pentru a face ce-și doresc. De exemplu, când am creat seria de smartphone-uri premium Galaxy S am căutat să transpunem dorințele oamenilor în produse care să le ofere ceea ce își doresc: mai multă performanță, mai multă eficiență, mai multă apropiere, mai mult din ceea ce iubesc și vor să împărtășească cu prietenii și familiile lor.

Cum reușiți să transpuneți toate aceste cerințe, generice totuși, într-un produs tehnologic finit?

Fiecare nouă iterație a produselor noastre încearcă să răspundă tuturor acestor deziderate. Și revin din nou la un exemplu de actualitate – seria Galaxy S23, cu care am stabilit un nou reper în lumea tehnologiilor mobile. Și asta pentru că a fost conceput pornind de la realitatea prezentă, dar și pentru a ajuta oamenii să-și ducă pasiunile mai departe. Astfel, S23 este camera profesională de zi cu zi a creatorului de conținut video, consola performantă a gamerului, dar și instrumental principal de lucru al antreprenorului aflat în continuă mișcare. Pentru a reuși toate aceste lucruri, seria Galaxy S23 este o gamă de produse smartphone premium special concepută să susțină activitățile și pasiunile de zi cu zi ale oricărui utilizator, adaptându-se flexibil la cerințe și stiluri de viață diferite. De la streaming și gaming, până la crearea de conținut, totul este îmbunătățit prin îmbinarea optimă de funcții și tehnologii noi, pentru a se potrivi nevoilor individuale.

Performanță la superlativ

Tehnologia rămâne, totuși, o componentă esențială.

Într-adevăr, însă plus-valoarea este generată de modul în care aceasta sprijină funcționalitățile și performanțele dorite de utilizatori. Sună abstract, însă avem și aici un exemplu concret – Galaxy S23 Ultra, un smartphone cu care am ridicat ștacheta în materie de performanță și experiență premium. Pentru acesta am integrat ADN-ul Samsung Galaxy Note – performanța de vârf și instrumentele sale de productivitate – cu caracteristicile reprezentative ale seriei S – precum camera sa inovatoare. Rezultatul creat este cel mai performant smartphone din portofoliul nostru în prezent. Samsung Galaxy S23 Ultra beneficiază de:

Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, cel mai rapid chipset Samsung Galaxy de până acum, care a fost optimizat exclusiv pentru Samsung în colaborare cu Qualcomm,

noul senzor Adaptive Pixel de 200MP, ce permite realizarea de fotografii spectaculoase chiar și pe timp de noapte și de

baterie de 5.000m Ah capabilă să asigure o autonomie superioară și să susțină cea mai rapidă procesare grafică mobilă din lume.

Nu am făcut rabat nici în ceea ce privește securitatea și am menținut confidențialitatea interacțiunilor mobile cu o protecție de top în industrie.

Mediul, o componentă critică a procesului de concepție

Sustenabilitatea a devenit o prioritate asumată din ce în ce mai activ de industria IT&C la nivel mondial. Cum se poziționează Samsung în această evoluție globală?

Pentru noi sustenabilitatea reprezintă o prioritate de care ținem cont de fiecare dată când proiectăm un nou smartphone. La Samsung, am integrat dezvoltarea durabilă în nucleul brandului nostru și suntem atenţi pe tot parcursul lanţului de producţie la impactul unui produs asupra mediului. De exemplu, prin inițiativa Samsung Galaxy for the Planet ne-am angajat ca, până în 2025, să reducem amprenta asupra mediului în tot ce înseamnă producţia telefoanelor Galaxy. Și am început să o facem deja – anul trecut, am făcut pionierat în domeniul inovației sustenabile cu seria Galaxy S22 – primul smartphone care încorporează în design materiale reciclate din plasele de pescuit aruncate în oceane. Și Galaxy Z Fold4 încorporează materiale plastice reciclate din deșeuri marine. De altfel, până în 2030, ne propunem ca 50% din plasticul utilizat în produsele noastre să încorporeze rășină reciclată.

În rândul utilizatorilor finali a apărut o tendință de prelungire a duratei de viață a telefoanelor pe care le dețin. Care este strategia Samsung în acest sens?

Am anunţat recent că extindem suportul software pentru telefoanele Galaxy la patru ani pentru actualizările de sistem și cinci ani, pentru cele de securitate. De asemenea, prin programe precum Galaxy Upcyclicing at home, oferim clienților Samsung posibilitatea de a-și transforma telefoanele vechi în dispozitive IoT, Certified Re-Newed, prin care pot cumpăra dispozitive Samsung „recondiţionate” și în stare perfectă de funcţionare.

Românii se orientează tot mai mult spre gamele premium

Cum afectează această tendință vânzările de telefoane mobile la nivel global?

Este dificil de făcut o estimare exactă, însă ceea ce vă pot spune cu certitudine este că, anual, în lume se vând peste 1,2 miliarde de smartphone-uri pe an. în Europa – 180-190 de milioane de unități, iar în România – 3,5 milioane.

Cum au evoluat vânzările Samsung la nivel local anul trecut?

Față de 2021, anul trecut a adus o ușoară scădere a volumelor de smartphone-uri vândute, mai ales în prima parte a anului, însă lucrurile s-au stabilizat în a doua jumătate. La nivel de business, 2022 a adus o creștere semnificativă a valorii vânzărilor în România susținută mai ales de telefoanele premium, a căror cotă din totalul telefoanelor vândute crește de la an la an. De exemplu, 60% din precomenzile de telefoane Samsung au fost făcute pentru modelul Galaxy Ultra S23, un exponent al segmentului premium. Pentru 2023 ne păstrăm optimismul, deși estimăm că va exista o scădere de 3-5% a numărului de unități vândute, însă, în valoare, probabil va fi o creștere, datorită avansului telefoanelor premium.

Cât reprezintă, procentual telefoanele premium din valoarea vânzărilor?

Din punct de vedere valoric, telefoanele premium (care costă peste 600 de euro) au ajuns să reprezinte 53% din valoarea pieței locale, pondere care poate ajunge până la 55% în acest an. Un nou segment important este cel al telefoanelor super-premium (cu prețuri de peste 1.000 de euro), care înregistrează și el o creștere a vânzărilor.