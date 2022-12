Virgil Popescu a invitat compania sud-coreeană Korea Hydro Nuclear Power să investească în proiectele de construire a hidrocentralelor alături de Hidroelectrica

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat miercuri, 21 decembrie 2022, că a avut o întâlnire oficială cu reprezentanţii companiei sud-coreene Korea Hydro Nuclear Power, alături de care a discutat despre dezvoltarea programului nuclear civil din România și producţia de energie verde.

Cu această ocazie, Virgil Popescu i-a invitat să investească şi în proiectele de construire a hidrocentralelor alături de Hidroelectrica.

„Tot astăzi am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai companiei Korea Hydro Nuclear Power (KHNP), cel mai mare producător de energie electrică din Coreea de Sud, la care au participat și George Agafiței, consilier de stat și Cosmin Ghiță, director general S.N. Nuclearelectrica S.A., pentru a discuta tot despre cooperarea în dezvoltarea programului nuclear civil al țării noastre, dar și despre producția de energie verde.

Am vorbit despre proiectul retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă și despre proiectul instalației de detritiere a apei grele de la centrala nucleară. De asemenea, i-am invitat să investească și în proiectele de construcție a hidrocentralelor alături de Hidroelectrica.

Cooperarea dintre cele două state în domeniul energiei este importantă și cu perspective foarte bune”, a scris, miercuri, Virgil Popescu pe contul lui de Facebook.

Virgil Popescu s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Coreea de Sud

Vă amintim că, miercuri, Virgil Popescu, alături de premierul României, Nicolae-Ionel Ciucă, de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și de alți membri din delegația României, a participat la întrevederea cu prim-ministrul Republicii Coreea de Sud, Han Duck-soo.

„România, prin vocea prim – ministrului Nicolae Ciucă, a transmis interesul pentru posibilitatea unei cooperări tripartite România-Republica Coreea-SUA în domeniul energiei nucleare și, de asemenea, invitația adresată investitorilor sud-coreeni de a participa la proiecte precum cel al reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) și în investițiile de la Cernavodă.

Totodată, cei doi înalți oficiali au avut un schimb de opinii privind cooperarea bilaterală în domeniile educației, apărării, precum și despre gestionarea situației generate de agresiunea rusă din Ucraina, securitatea din regiune, cooperarea între NATO și Republica Coreea, pe toate dimensiunile relevante”, a anunțat Virgil Popescu.

În timpul vizitei sale oficiale din Coreea de Sud, Virgil Popescu a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții K-EXIM Bank, la care au mai participat George Agafiței, consilier de stat și Cosmin Ghiță, director general S.N. Nuclearelectrica S.A. În cadrul acelei întâlniri de lucru, oficialii au discutat despre cooperarea în vederea dezvoltării programului nuclear românesc, în construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, dar și în proiectul SMR-uri-lor.

„De asemenea, am transmis invitația de a se implica în proiectul retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă și a instalației de detritiere, unde se va utiliza tehnologia dezvoltată la ICSI Râmnicu Vâlcea. Am primit semnale pozitive și dorință de implicare în aceste investiții importante. Am transmis că prin colaborare vom reuși să întărim relațiile bilaterale dintre cele două state.

În vizita oficială din Republica Coorea particip alături de vicepremierul și ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul Educației, Ligia Deca, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, ministrul Economiei, Florin Spătaru, ministrul Apărării Naționale Anghel Tîlvăr și alți colegi parlamentari, dar și cu directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A., Cosmin Ghiță”, a explicat ministrul Energiei.