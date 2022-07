Prin vocea comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, Comisia Europeană a transmis că este „pregătită să intensifice” răspunsul blocului comunitar în faţa acestei boli.

„Astăzi, OMS a declarat variola maimuţei ca fiind o urgenţă de sănătate publică la nivel mondial.

Am monitorizat în mod activ situaţia încă din prima zi, iar vaccinurile împotriva variolei maimuţelor sunt deja livrate către statele noastre membre.

Suntem pregătiţi să intensificăm răspunsul UE”, este mesajul postat de comisarului european pentru sănătate pe contul său de Twitter.

Today @WHO declared Monkeypox a global public health emergency.

We have been actively following the situation from day one and Monkeypox vaccines are already being delivered to our MS.

We are ready to step up our EU response. https://t.co/IBTE5yTQSH

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 23, 2022