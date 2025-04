ANPC a dat amenzi și a luat măsuri de retragere a produselor neconforme

ANPC a transmis că, în urma controalelor, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 71.500 de lei. De asemenea, comisarii au dispus retragerea definitivă de la comercializare a unor produse alimentare în cantitate de 117 kg, în valoare de 4.012 lei, precum și oprirea temporară a unor produse alimentare și nealimentare, în cantitate de 54 de bucăți și 19 kg, în valoare de 2.533 lei.

Operatorii economici controlați și sancționați

Lista operatorilor economici controlați este extinsă și include firme precum S.C. Cristal & Co SRL, S.C. Maya & Alexa SRL, Solaris Zimcom SRL, Hotel Laguna (S.C. Lial Star Import-Export SRL), S.C. FEZH Patiseria SRL, S.C. Otto & Mela SRL, Tihnea Sulia PFA, S.C. Tania Premium SRL, S.C. Pizza Cremona, S.C. Pro Tag Holding SRL, Nety Food SRL, IF Moisei Ion, Moda Riga Factory SRL, Prodcom Narcis-88 SRL, Eco Corsa SRL, S.C. Vimav Com SRL, PFA Osman Ferdin, Prod CKM Narcis SRL, Hotel New Belvedere Mangalia, Stan Corporation SRL, Mera Resort SRL, S.C. Video Magazin Alexis SRL, Pred-Ami SRL, Hotel Forum, CTC Litoral SRL, S.C. Profi Rom Food SRL, Gavriloaia Scarlat Nuța PFA, Aurora Impex SRL, Vila Regal SRL, Cel Mai Cel Friksi SRL, S.C. Litoralest Supermarket SRL, S.C. Program Transporting, S.C. Eurocom SRL și S.C. Aliment BSA Sud SRL.

Trei dintre acești operatori, respectiv S.C. Aliment BSA Sud SRL, Nety Food SRL și S.C. Profi Rom Food SRL, au fost sancționați suplimentar prin oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Activități de consiliere și controale preventive pe litoral

Pe lângă sancțiuni, comisarii ANPC au consiliat toți operatorii economici controlați cu privire la respectarea legislației în domeniul protecției consumatorilor.

„S.C. PRO TAG HOLDING SRL – operatorul economic a fost consiliat referitor la respectarea prevederilor legislative în vigoare privind siguranța consumatorilor.”

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat intensificarea controalelor pe litoralul Mării Negre, în contextul minivacanței de 1 Mai, pentru a preveni eventuale incidente legate de siguranța alimentelor și serviciilor oferite turiștilor.

În urma celor 36 de acțiuni desfășurate, au fost aplicate amenzi de peste 70.000 de lei și au fost închise temporar patru unități economice.

Potrivit ANPC, problemele descoperite în urma verificărilor arată că situația de pe litoral este departe de a fi rezolvată.

