În ultimele zile, noile reguli referitoare la testarea șoferilor în trafic cu aparatele DrugTest au stârnit controverse. Conform acestora, șoferii care refuză testarea pentru droguri își pierd permisul auto. Situația este similară și în cazul celor care sunt depistați pozitiv, fiind obligați să aștepte rezultatele analizelor de sânge pentru a-și demonstra nevinovăția. Unele persoane trebuie să aștepte chiar luni sau chiar un an pentru a obține aceste rezultate.

Un exemplu în acest sens este cântăreața Xonia, care a fost oprită în trafic vara trecută și testată de agenți, rezultatul fiind pozitiv. Abia după un an au ieșit analizele de sânge, care i-au confirmat nevinovăția, conform observatornews.ro.

Conform Poliției Române, aproximativ 15-20% din totalul testărilor efectuate cu aparatul DrugTest au avut rezultate negative după analiza probelor de sânge la INML.

Consiliul Superior de Medicină Legală a publicat lista medicamentelor care pot influența rezultatele testării rapide. Alți șoferi consideră că reținerea permisului în astfel de cazuri este o inițiativă corectă.

Iată câteva dintre medicamentele care pot da rezultate pozitive la DrugTest:

Unii șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au fost acuzați că ar fi consumat droguri, deși în realitate au luat doar anumite medicamente.

În prezent, Poliția Rutieră poate reține permisul auto al celor care refuză să fie testați cu DrugTest. De asemenea, bicicliștii și cei care folosesc trotinetele pot primi o amendă de minimum 990 de lei pentru refuzul testării antidrog. La doar două zile după adoptarea acestei măsuri legislative, peste 115.000 de cetățeni români au semnat o petiție pentru eliminarea ei. În plus, au fost aduse în atenție erorile aparatelor folosite în acest scop.

Anul trecut, dintr-un total de 3.000 de teste pozitive cu DrugTest, peste 1.200 au fost fals-pozitive. De exemplu, un șofer a fost privat de permisul auto din cauza unor medicamente pentru răceală.

„Am fost testat pozitiv pentru metamfetamine. Am făcut testul rapid pentru că știam că nu am consumat droguri, mai ales că eu nu beau nici alcool. Am luat ordonanță de la poliție să fac asta, pentru că altfel statul plătește analizele în tranșe la 6 luni”, a explicat tânărul șofer pentru PRO TV.