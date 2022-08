Coca-Cola HBC, al doilea producător de băuturi Coca Cola din afara SUA, a anunţat joi că a suferit o lovitură de 190 de milioane de euro în prima jumătate a acestui an, din cauza costurilor asociate cu afacerile sale din Rusia, după ce a încetat să mai vândă băuturi Coca-Cola în această ţară ca urmare a invaziei din Ucraina, transmite Reuters.

Scădere de 34% a profitului net în primul semestru

În plus, compania listată la Londra şi la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%, a raportat o scădere de 34% a profitului net, până la 153 de milioane de euro în primul semestru al acestui an. Cu toate acestea, Coca-Cola HBC şi-a reconfirmat previziunile referitoare la un profit operaţional cuprins între 740 şi 820 milioane de euro pentru întregul an 2022.

În România, volumele de vânzări ale Coca Cola HBC au crescut cu aproximativ 5% în primele şase luni, iar băuturile energizante au fost cea mai dinamică categorie, cu o creştere de ordinul a două cifre. În plus, compania anunţă că şi-au revenit vânzările de băuturi neacidulate, stimulate de vânzările de apă.

„Suntem foarte încrezători că parteneriatele noastre strânse cu clienţii, portofoliul solid şi capacităţile angajaţilor noştri ne vor permite să continuăm să creăm valoare chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de incertitudine macroeconomică şi geopolitică”, a declarat directorul general Zoran Bogdanovic.

Compania a încetat să mai producă și distribuie sucuri în Rusia

Coca-Cola Co. din Atlanta, care se baza pe Coca Cola HBC pentru a produce și distribui sucurile sale în Rusia, a declarat în martie că va suspenda producția în această țară. Îmbuteliatorul și-a epuizat de atunci stocurile rămase, plasând ultimele comenzi de concentrat în luna martie.

Săptămâna trecută, Coca-Cola HBC a anunțat, într-o declarație pe site-ul său, că a încetat să producă și să vândă produse sub marca Coca-Cola în Rusia și că nu intenționează să le reintroducă. În schimb, îmbuteliatorul își redenumește afacerea din Rusia și se concentrează pe mărcile locale, inclusiv Dobry, Rich și Moya Semya.

Ieșirea completă a companiei din Rusia ar putea fi esențială pentru luptele juridice pe care Coca-Cola, cu sediul în Atlanta, le duce în Rusia pentru a-și proteja marca și pentru a împiedica terții să importe sucurile sale din alte țări și să le pună pe rafturile supermarketurilor din Moscova.