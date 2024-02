Coca-Cola, „mai răcoritoare și delicioasă”

Coca-Cola Zero a apărut în Statele Unite în urmă cu mai bine de un deceniu. Ea a fost redenumită Coca-Cola Zero Sugar în 2017.

Compania a declarat pentru CNN că noua versiune are scopul de a avea gustul unei Cola obișnuite. Ea este „mai răcoritoare și delicioasă”. Consumatorii vor observa, de asemenea, o culoare diferită pe cutie.

Diet Coke folosește doar aspartam

În ambele versiuni noi și mai vechi, Cola Zero Zahăr a fost îndulcită. Se folosește o combinație de aspartam și acesulfam K în Statele Unite și Canada. În timp ce Diet Coke folosește doar aspartam.

Coca-Cola Zero Zahăr și Diet Coke nu au zahăr sau calorii și au o listă de ingrediente similară, scrie Healthdigest.

Diferențele dintre Coca Cola Zero Zahăr și Cola dietetică

Diet Coke conține mai multă cofeină la 46 de miligrame și mai mult sodiu la 70 de miligrame. Coca-Cola Zero Zahăr conține mai puțină cofeină la 34 de miligrame și mai puțin sodiu la 40 de miligrame, precum și 60 de miligrame de potasiu și ingredientele adăugate de citrat de potasiu și acesulfam de potasiu.

Dar cea mai mare diferență dintre Coca-Cola Zero Zahări și Diet Coke ar putea fi gustul. Un test din 2012 a constatat că 54% dintre cei care au testat gustul pot face diferența dintre Diet Coke și varianta anterioară Coke Zero.

Ce conțin Diet Coca și Coca-Cola Zero Zahăr

Site-ul Coca-Cola spune că Diet Coke este aromatizată în mod natural cu cireșe și ghimbir.

Cu toate acestea, analizâînd lista de ingrediente, este clar că nu tot ceea ce conține este natural. Ingredientele din Diet Coke includ apă carbogazoasă, aromă de caramel, aspartam, acid fosforic, benzoat de potasiu, arome naturale, acid citric și cafeină.

Coca Cola Zero Zahăr are o listă de ingrediente aproape identică, cu excepția faptului că folosește aspartam și acesulfam de potasiu ca agenți de îndulcire, în timp ce Diet Coke folosește doar aspartam.

În plus, aromele folosite în Coca-Cola Zero o fac să aibă un gust diferit, față de varianta Diet și, de asemenea, are un conținut mai scăzut de cofeină.

Îndulcitorii artificiali nu fac o băutură mai sănătoasă

Dieteticianul Andrea Mathis spune că, faptul că ambele băuturi sunt făcute cu ingrediente artificiale nu le face mai sănătoase decât Cola tradițională.

„Îndulcitorii artificiali nu fac o băutură mai sănătoasă. Pur și simplu scad aportul de zahăr și calorii, ceea ce poate fi benefic pentru unele persoane, cărora li se recomandă să-și monitorizeze sau să limiteze aportul de zahăr sau carbohidrați”, spune ea. Dieteticianul Christa Brown afirmă că și Diet Coke și Cola Zero Zahăr nu sunt deloc mai sănătoase decât Coca Cola. „În timp ce consumul excesiv de băuturi dulci poate contribui la creșterea în greutate, obezitate și la alte probleme de sănătate, cum ar fi diabet, consumul unor cantități mari de îndulcitori artificiali este asociat cu unele efecte negative asupra sănătății”, spune ea.

Brown indică studii care au asociat consumul de îndulcitori artificiali cu un risc crescut de sindrom metabolic, diabet de tip 2 și boli de inimă.