Se schimbă Coca-Cola. Băutura are acum o nouă rețetă

O nouă campanie de marketing vine să susțină lansarea noii rețete Coca-Cola Zero Zahăr. Campania “Cea mai bună Coca-Cola Zero Zahăr de până acum?” invită publicul să dezbată și să încerce produsul, înainte de orice decizie. Este o întrebare simplă, care exprimă mult: Este posibil ca noua Coca-Cola Zero Zahăr să fie, pentru unii dintre consumatori, cea mai bună Coca-Cola Zero Zahăr de până acum? Campania explorează această dezbatere prin spotul TV, conținut video digital și componenta out-of-home și invită consumatorii și creatorii de conținut, deopotrivă, să se alăture dezbaterii pe rețelele sociale. Campania a fost creată în parteneriat cu agenția Mercado McCann.

Noua rețetă, noul design și campania de marketing, dedicate Coca-Cola Zero Zahăr, au fost deja lansate în Europa și America Latină. Actualizarea design-ului de marcă se va desfășura pe parcursul anului 2021 la nivel global, toate variantele urmând să facă tranziția completă către acest design în 2022.

Un nou design

Compania Coca-Cola anunță lansarea unui nou model de design pentru brandul Coca-Cola, ce reunește variantele Coca-Cola și Coca-Cola Zero Zahăr sub o versiune actualizată a strategiei ”One Brand”, care s-a lansat în întreaga lume în 2016. Noul design este simplificat, eliminând elementele suplimentare precum discul roșu, pentru a sublinia, într-un mod unitar la nivel global, elementele emblematice ale brandului. Ca o metaforă vizuală pentru abordarea optimistă a brandului (upliftment), noul design plasează logo-ul Coca-Cola în partea de sus a etichetei.

Design-ul are la bază culoarea originală și universal recunoscută a brandului, roșu – semnalizând gustul autentic, delicios și răcoritor Coca-Cola. Atunci când roșu vine alături de inscripția în stil Spencerian, pe alb, este vorba despre Coca-Cola Gust Original. Combinația dintre roșu și scrisul negru definește varianta Coca-Cola Zero Zahăr, acest element fiind un nou mod de a diferenția varianta Zero Zahăr, alături de alte detalii, precum capacul negru al sticlei. Obiectivul este acela de a oferi un mod simplu și intuitiv de identificare a variantelor.

Sursă foto: Dreamstime