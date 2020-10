Chiar dacă 2020 a fost și continuă să fie un an greu pentru multe dintre firmele de top care activează la noi în țară, Jovan Radosavljevic ne-a transmis o perspectivă optimistă pentru realizările Coca Cola din acest an: „Plecând de la modul în care am ieșit din starea de urgență, sperăm să recuperăm cât mai mult posibil, prin muncă de echipă și parteneriate cu clienții noștri, capitalizând pe noile obiceiuri de consum. Avem rezultate bune în acest moment și ne revenim gradual, pe măsură ce piața se redeschide. Am învățat multe în această perioadă, inclusiv ce anume trebuie să prioritizăm și la ce putem renunța. Avem încredere în oamenii noștri, ei sunt ingredientul nostru secret. Implicarea, pasiunea, energia, atitudinea pozitivă și agilitatea echipei noastre vor fi cruciale pentru succesul businessului nostru. Suntem extrem de mândri de modul în care echipele noastre au răspuns acestui context fără precedent și, de aceea, credem că avem ceea ce este necesar pentru a performa în noua normalitate”

Investiții peste investiții – comunitate, angajați și mijloace de producție

Unul dintre domeniile noastre de interes a fost și cel al investițiilor – cât investesc aceste mari companii în țara noastră? Pentru a-și păstra locul printre cei mai importanți actori de la noi din țară, Coca Cola HBC România a investit în cel 28 de ani de prezență la noi în țară peste 240 de milioane de euro, după declarațiile lui Jovan Radosavljevic pentru Capital: „ Suntem prezenți în România de peste 28 de ani, iar Sistemul Coca-Cola, reprezentat de companiile Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România, a investit peste 240 de milioane de euro pe plan local. Doar anul trecut, de exemplu, am investit 11 milioane de euro într-o nouă linie de producție, modernizarea unei linii existente de producție și creșterea capacității de depozitare, toate în fabrica noastră din Poiana Negrii.

România continuă să reprezinte o piață importantă pentru Grupul Coca-Cola HBC, astfel că vom continua cu siguranță să investim aici, atât în operațiunile noastre, dar și în sprijinirea comunităților și a clienților noștri. De exemplu, de când a izbucnit pandemia, am donat, ca sistem, aproape 400.000 de euro pentru achiziția de materiale de protecție și echipamente necesare spitalelor, alături de aproximativ 244.000 de litri de băuturi din portofoliul nostru. Prin programul Future Makers,

Coca-Cola România a sprijinit implementarea unor proiecte relevante pentru contextul pe care îl traversăm, în valoare de 15.000 de euro. Am donat un echipament pentru creșterea capacității de testare a Spitalului Municipal Timișoara și am început să producem viziere în fabrica noastră din Ploiești.

Încă de la debutul pandemiei i-am sprijinit pe clienții noștri și vom continua să îi sprijinim. În momentul de față avem un plan extins de susținere a sectorului HoReCa, în care am investit, cu scopul de a sprijini redeschiderea HoReCa, dar și pentru a contribui la reintegrarea profesională a celor care și-au pierdut joburile din cauza contextului declanșat de epidemia de Covid-19.”

După cum putem vedea, investițiile se ridică la zeci de milioane de euro anual și se extind către o multitudine de domenii: infrastructura logistică a companiei, modernizarea mijloacelor de producție, aducerea pe piața a celor mai noi produse – unele dintre ele exclusive pentru România, cât și proiecte sociale sau cu impact pozitiv pentru comunitate: „Pe lângă sprijinul (financiar și în produse) acordat comunităților și clienților noștri, alături de investițiile în siguranța colegilor noștri (furnizarea constantă de măști, mănuși, dezinfectant, instalarea de senzori termici etc.), am continuat să investim în operațiunile noastre. Avem două noi linii de producție, una în fabrica din Ploiești, iar cealaltă în fabrica din Timișoara, ambele inaugurate în 2020.

Am lansat un nou ambalaj – rPET, confecționat în totalitate din PET reciclat, pentru brandurile noastre de apă, Dorna și Poiana Negri. Rămânem, astfel, consecvenți cu strategia noastră de sustenabilitate și obiectivele noastre pentru 2030, pe măsură ce continuăm să investim în furnizarea de ambalaje sustenabile pentru produsele noastre.

Ne-am extins portofoliul: am început să producem Aquarius, băutura noastră care conține apă + minerale esențiale. De la fabrica noastră din Timișoara, furnizăm Aquarius pentru 12 Business Units din Grupul Coca-Cola HBC. Am extins portofoliul și cu noi arome, cu zero zahăr: Coca-Cola Orange Vanilla, Fanta Orange Zero și Schweppes Orangeade.

Nu în ultimul rând, în luna iunie am reintrat în categoria cafelei, în urma lansării cu succes a Costa Coffee. Investiția în acest brand este una dintre prioritățile noaste, cafeaua reprezentând o categorie extrem de importantă pentru compania noastră și pentru portofoliul nostru 24/7” a declarat General Managerul pentru publicația Top 300 Companii.

„HoReCa este o parte importantă a businessului nostru”

La momentul interviului, situația cu industria HoReCa era incertă – restaurantele erau deschise, însă numai în spațiile cu terasă. Apoi, pentru o lună de zile, localurile indoor au fost deschise pentru public, ca ulterior să fie închise ca măsură a stării de alertă. Jovan ne-a transmis cât de relevantă este activitatea HoReCa pentru Coca Cola: „În condițiile în care România a trecut printr-o perioadă îndelungată de restricții generate de epidemia de Covid-19, cum ar fi închiderea restaurantelor, a cafenelelor și a barurilor, unele dintre acestea prelungindu-se chiar până la jumătatea lunii iulie, volumele noastre s-au redus cu valori de low teens (între 10 și 20) în prima jumătate a anului. HoReCa este o parte importantă a businessului nostru, astfel că vânzările noastre pe acest segment au fost afectate în mod considerabil. Oamenii continuă să cumpere băuturi în ambalaje mai mari, însă am văzut și că mulți consumatori încearcă să recreeze la ei acasă experiențele pe care le aveau în HoReCa, cumpărând, pentru consumul de acasă, produse pe care le-ar consuma, în mod normal, atunci când ies în oraș. Sticlele nereturnabile performează extrem de bine, de exemplu.

În ciuda acestor restricții care au afectat vânzările de băuturi din România, înregistrăm o creștere pe segmentul de băuturi carbogazoase, până la acest moment. În luna aprilie, am înregistrat cel mai mare impact negativ, însă am observat îmbunătățiri graduale în lunile care au urmat.

Mai mult decât atât, mulți români au rămas în țară, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra consumului. Dacă ne uităm la București, de exemplu, nu au fost atât de mulți turiști străini anul acesta în capitală, însă mulți români au ales să își petreacă vacanțele în țară și să iasă în oraș, la terase. În fiecare lună, observăm îmbunătățiri. Și, deși a fost o perioadă dificilă pentru noi toți, ne-am urmat viziunea și am reintrat în categoria cafea, prin lansarea Costa Coffee în România” – acest lucru ne arată cum atât actorii mici, localurile, pub-urile și cafenele, împreună cu cele mai mari companii din domeniu sunt afectate de criza medicală.

