Scandalul gunoaielor lăsate de izbeliște în Sectorul 1 este departe de a se fi stins. Jurnalistul Ionuț Cristache a postat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii în care se pot observa cum, pe sacii de gunoi, stă scris „voturi”. Acesta a susținut că pozele sunt făcute în zona Pieței Romană din București.

Reacțiile celor care îi urmăresc pagina de socializare nu au întârziat să apară. Un internat a susținut că „Zici că este Napoli..în sfărșit suntem în UE”, iar un altul a ținut să precizeze că „Pe lângă primăria sector 1 au mai strâns câteva baloturi cu gunoaie cică sunt prea ude… Dar cât sa mai așteptăm?? Ce sa așteptăm??? DACĂ doamna primar sector 1 ar fi semnat document pentru ridicarea gunoiului stradal și APOI găsea banii necesari plății, nu se putea??? Asa pe datorie… Dar evita plângerile… Demara ECO!!! Ca doar și locuiește în acest sector…”. O altă persoană a ținut să spună că aceste imagiuni sunt un semnal pe care clasa politică ar trebui să îl ia în considerare!

Anunț fulger al lui Clotilde Armand

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat că va începe, de luni, o acţiune „în forţă” de strângere a gunoiului de pe străzi, susţinând că a aşteptat destul să ajungă la o înţelegere legală cu firma de salubrizare Romprest.

„Mâine (luni n.r.), începem o acţiune în forţă de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP…chiar dacă firma de salubrizare ne-a anunţat că ne dă în judecată pentru că facem asta (abia aştept să mă tragă cineva la răspundere pentru că fac curat). Am aşteptat destul şi am avut toată bunăvoinţa să ajungem la înţelegere legală. Pare că cineva nu vrea asta şi are alte interese. Să fie sănătoşi. Noi ne apucăm de treabă. Gata cu gluma”, a scris Clotilde Armand, într-un mesaj postat, duminică, pe Facebook.

Trebuie amintit că imediat după ce a ajuns la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand a intrat în conflict deschis cu Romprest, firma care trebuie să ridice gunoiul, susţinând că facturile emise de această societate sunt „umflate”.