Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, l-a atacat dur pe Klaus Iohannis, pe care îl consideră principalul vinovat de tot scandalul petrecut în aceste momente pe scena politică.

”Problema nu este dl. Cîțu. Problema este dl. președinte Klaus Iohannis. Sincer, nu știu de ce nu vine președintele României astăzi în fața națiunii să explice românilor și partenerilor de guvernare de ce l-a demis pe ministrul Justiției unilateral. Așteptăm din partea d-lui președinte să ne explice această decizie. Să ne spună de ce revocarea nu are vreo legătură cu faptul că Stelian trebuia să anunțe lista candidaților pentru șefia DIICOT…”, a scris primarul Sectorului 1.

D-le Președinte, ați greșit și trebuie să vă asumați asta

Ea i-a cerut lui Iohannis să recunoască că a greșit și să nu predea țara celor de la PSD & co. Clotilde Armand spune că deși șeful statului nu mai are nimic de pierdut, România însă are.

„D-le Președinte (cu tot respectul pe care vi-l port), ați greșit și trebuie să vă asumați asta în fața milioanelor de români care au ieșit în stradă pentru justiție, nu pentru corupție. Încă aveți timp să faceți un pas înapoi și să nu predați țara în brațele celor de la PSD & co. Știu că Dvs. nu mai aveți nimic de pierdut politic. Dar România are. În acest moment reformele asumate de Dvs. sunt niște cuvinte goale de conținut.

Sper din tot sufletul că întâlnirile Dvs. de la GRIVCO să fie doar o tristă amintire pentru democrația românească și din decizia Dvs. de revocare a ministrului Justiției să nu renască un nou USL mascat pe care îl vedem foarte activ în Sectorul 1”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.