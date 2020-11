Probleme imense pentru jurnalistul TVR, Dorin Chioțea. Acesta a trecut prin clipe dramatice după ce băiatul său a fost lovit de o mașină în Otopeni.

Clipe teribile pentru jurnalistul Dorin Chioțea

Băiatul cel mic al jurnalistului a fost lovit de o mașină în Otopeni. Fostul redactor-șef al cotidianului Pro Sport a postat un mesaj pe contul de Facebook. Dorin Chioțea a sesizat faptul că ambulanța SMURD nu s-a mișcat atât de repede, iar copilul era într-o stare gravă.

„CoViD-ul isi cere tributul in multe minute. 26 de minute a durat de la apel 112 pana a venit echipajul (de la Otopeni!), dar avem noroc de oameni dedicati si o ambulanta complet dotata. Politia a venit in 45 sec. In 2 min erau 3 echipaje. De 20 min fiul meu cel mic zace accidentat grav pe caldaram si SMURD NU MAI VINE!”, spus Chioțea pe contul de Facebook.

După câteva minute, Dorin Chioțea a venit cu o precizare: „UPDATE 19.38 au ajs”.

Mai târziu, jurnalistul a venit cu noi precizări. „In cea mai grea noapte din viata mea vreau sa multumesc medicilor pentru lupta lor. Mi-am vazut fiul de 4 ani si jumatate intins pe caldaram, in frigul acestei toamne tarzii, dupa ce Carmen urla din toate celulele ei ca ne moare copilul lovit de o masina. In primele doua minute Victor nu a miscat, nu a spus nimic. Inert ca o cârpă era. Apoi a început să plângă horcăind, cu sangele siroind.

I-am vazut fruntea crăpată, piciorul stâng răsucit, genunchiul drept tăiat. Aveam senzația că se scurge viața din el si tot ce puteam să fac era să-l păstrez nemișcat. Așa am făcut cunostinta cu oroarea neputintei. Au trecut 26 de minute până când a sosit ambulanta SMURD. In timpul acesta – cand cred ca am devenit mai batran cu 20 de ani, am găsit ceva luciditate sa postez pe facebook o poza poate oribila, dar despre care am gandit ca poate face minuni, poate grabi lucrurile.

Si, oricat de paradoxal ar parea, le-a grabit pt ca sute de colegi si de prieteni s-au mobilizat, au sunat la toate cunostintele posibile.

Nu voi avea niciodata cuvinte si sentimente sa le multumesc indeajuns. 26 de minute inseamna timpul pentru care un om cu relatii, cu studii medicale si cu pilele directe si indirecte la care un cetatean obisnuit nici nu viseaza, il poate obtine in nordul capitalei Romaniei pentru fiul sau in aceasta pandemie nenorocita. E dramatic, putea fi tragic, este enorm de lent, dar asta e ce ofera sistemul medical acum. Nu sunt masini, nu sunt medici, CoViD19 ocupa tot timpul si toate energiile.

Victor Mihai este un baietel puternic. A fost stabilizat de doctori, e la terapie intensiva. Nu ii va fi usor in urmatoarele zile si saptamani. Va rog sa va rugati pentru el. Doamne-ajuta!”, a mai spus jurnalistul.