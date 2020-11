Conform unui comunicat, „TVR a luat act de declarațiile făcute de primarul Brașovului Allen Coliban (USR PLUS) într-un interviu acordat recent și dorește să facă următoarele precizări:

1. Cerbul de Aur este un concept și brand al Televiziunii Române. Nimeni nu poate interveni în modificarea lui. Deci nici primarul ales al Brașovului.

2. Festivalul Internațional Cerbul de Aur a contribuit la faima Brașovului, pe plan intern și internațional, mai mult decât orice altă manifestare culturală. Și la bunăstarea acestui frumos oraș. Ar trebui să dezvoltăm aceste direcții în beneficiul tuturor.

3. Cerbul de Aur a fost întotdeauna rezultatul unui parteneriat tradițional, puternic și pozitiv, între Televiziunea publică, Ministerul Culturii, Consiliul Local și Consiliul Județean Brașov. Televiziunea Română rămâne în așteptarea unui dialog aplicat, constructiv și deschis despre potențialul generos și continuitatea acestui Festival. De altfel, managementul TVR va include organizarea acestui Festival în proiecția bugetară a anului viitor.

4. Și pentru că a fost menționat cuvântul ”tradiție” vă reamintim că Cerbul de Aur este singurul Festival din România, transmis in direct, cu o istorie de peste șaizeci de ani și cu un palmares de nouăsprezece ediții. Este unul dintre primele festivaluri de interpretare din Europa. La ei, organizatorii, miniștrii, primarii, nu se ating de conceptul acestora, locațiile sunt consacrate și nimeni nu se gândește la înlocuirea lor. Ci la dezvoltarea lor. Tradiția înseamnă continuitate.”

Declarația făcută de Allen Coliban

„Cred ca necesita o regandire ‘Cerbul de aur’, o redefinire a lui. Poate intr-un alt cadru, poate intr-o alta dimensiune, cu un alt buget. ‘Cerbul de aur’ este o traditie, dar cu siguranta nu isi mai are rostul in Piata Sfatului si sa blocheze tot centrul orasului, pentru ca nu este un festival care sa atraga cu adevarat. Nu e un magnet pe zona culturala. Este o discutie pe care ar trebui sa o rezolve o analiza si o strategie si de aceea avem nevoie de un manager cultural in Primarie. Si am in vedere pe cineva, dar toate la timpul lor”, a declarat el intr-un interviu pentru agerpres.ro

„Trebuie sa gandim o strategie care sa pozitioneze Brasovul pe scena culturala, pentru ca, sinceri sa fim, la ora actuala nu suntem relevanti in domeniu. Lumea nu vine sau, mai bine spus, de ce ar veni lumea la Brasov pentru cultura? Avem, intr-adevar, Amural, care atrage oameni, avem festival de jazz, de stand up, dar nu sunt niste motoare culturale”, a mai spus primarul din Brașov.