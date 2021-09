Claudia Pătrășcanu aduce acuzații grave fostului ei soț, Gabi Bădălău. Cântăreața a avut o ieșire nervoasă pe rețelele de socializare. Aceasta pare să fie nemulțumită de alegerea psihologului care se va ocupa de consilierea celor doi copii. Se pare că psihologul a fost propus chiar tatăl copiilor și fostul partener, Gabi Bădălău.

”Nu voi accepta să fie supuși umilințelor vreodată de nimeni, sub pretextul că s-a avut acordul meu! Am fost amenințată, mi s-au cumpărat avocații, mi s-a spus că nu am nicio șansă, căci mă lupt cu o familie influentă și totuși, încă am speranța ca cererea aceasta se va judeca drept și poate lucrurile se vor încheia aici. Această doamnă din imagine a fost acceptata ca și psiholog pentru copiii mei, propusă de tatăl copiilor mei”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu a răbufnit

Claudia Pătrășcanu a mai mărturisit că nu înțelege cum este posibil ca cei mici să fie consiliați de un astfel de psiholog : ”nici nu știe să scrie, care demonstrează prin fotografii gesturile obscene sau care râde de artiștii țării noastre”, a mai adăugat Claudia Pătrășcanu.

În plin proces de divorț, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălau nu ezită să facă declarații dure unul la adresa altuia. La ultimul termen al procesului, Gabi Bădălau a acuzat-o pe vedetă că nu vrea să se mute în București deoarece crede că are un iubit la Constanța.

”Sunt convins că pentru Claudia e mult mai ok aici, doar că ea probabil și-a refăcut viața sentimentală, are vreun iubit acolo și îi e greu să plece în momentul ăsta. Ar trebui să se gândească mai bine și să fie conștientă că au un viitor mai bune aici lângă mine”, spunea Gabi Bădălău.

Declarațile din partea încă soțului ei au deranjat-o pe cântăreața, motiv pentru care a răbufnit.

”Dacă domnul Bădălău vrea să iasă din cancanurile lui și să vorbească așa ceva despre mama copiilor lui, iertați-mă dar este…Ascultați-l pe domnul Bădălău că lui îi plac cancanurile, în ultimii ani e mai monden decât mondenii”, a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.