Nicolae Ciucă a subliniat în declarațiile sale că a învățat o lecție esențială în viață, și anume că, dacă urmezi acest motto simplu, dar profund adevărat: „Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei, pentru că atunci când iubești nu poți greși”, nu poți face rău. El a subliniat, de asemenea, importanța de a face tot ce ne stă în putință pentru binele aproapelui, al comunității și al neamului nostru.

Liderul PNL: Am învatat că-n viață dacă ne comportăm după acest motto atât de simplu, dar atât de adevărat: <Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei, pentru că atunci cand iubesti nu greșești>, nu ai cum să faci rău. Trebuie să facem tot ceea ce putem pentru binele aproapelui, la binele comunității, pentru binele neamului nostru.

Ciuca a menționat că în timpul vizitelor oficiale este dificil să găsești timp pentru a interacționa cu oamenii. El a comunicat că la întâlnirea cu comunitatea li s-a informat că românii se află în diverse regiuni din Spania. Ciuca a afirmat că s-a angajat personal să găsească modalități de a ieși dintr-un program oficial pentru a vizita oriunde se află românii din Spania sau Franța, astfel încât să poată interacționa direct cu ei și să afle perspectivele lor.

El a menționat că este conștient că problema dublei cetățenii este de mare interes și a informat că mai este necesară organizarea unei ședințe comune a Guvernului care va avea loc la București. A spus că se va lua decizia mult așteptată. El a afirmat că toate aceste probleme au fost discutate și soluționate aici și că se angajează să le rezolve cât mai curând posibil în țară. A menționat că o parte dintre acestea vor fi disponibile foarte curând pe sistemele digitale. A precizat că toate aceste probleme vor fi soluționate începând cu luna mai.

„Tot ceea ce vrem de acum înainte este ca aceasta relație dintre România și cetățenii români din diaspora să se dezvolte. România s-a dezvoltat și cu banii pe care dvs i-ati trimis in România. Trebuie să avem grijă ca diaspora să primească respectul și aprecierea pentru tot ceea ce a făcut pentru România

Sincer am avut acest sentiment de mândrie când am văzut copiii care pot să crească într-o asemenea atmosferă, când de mici pot să învețe valorile unei comunități, asta ne va duce în veșnicie, prin credința, prin familie, prin limba, prin tot ceea ce am invatat de la părinții și bunicii noștri. Doar așa ne vom păstra nealterată identitatea neamului românesc!”, a conchis liderul PNL.