Nicolae Ciucă a evidențiat că în timpul mandatului său de premier a inițiat procesul de soluționare a problemei dublei cetățenii pentru românii din Spania și că este hotărât să-și onoreze angajamentul până la final.

„Biserica este îndrumare, sprijin şi alinare – pentru românii din ţară, dar cu atât mai mult pentru cei din diaspora. Am avut parte de o seară extrem de plăcută alături de comunitatea de români din Madrid care a reunit, sub cupola unei biserici româneşti din Spania, valorile şi virtuţile neamului nostru. În ultima vizită pe care am făcut-o la Madrid acum trei săptămâni, mi-am promis că voi reveni şi voi petrece mai mult timp cu românii stabiliţi aici. Iar în aceste zile am reuşit. Am vorbit despre sprijinul pe care ei îl aşteaptă de la noi, autorităţile statului român, dar şi despre ce şi-ar dori să găsească în România când se întorc acasă. Cât am fost premier, am pus bazele rezolvării problemei dublei cetăţenii pentru românii din Spania şi continui să depun eforturi, pentru a-mi respecta acest angajament până la capăt”, a scris Nicolae Ciucă, sâmbătă pe Facebook.