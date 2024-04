Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal, a declarat joi seara că actualmente Cătălin Cîrstoiu este candidatul comun al alianței PSD-PNL. Cu toate acestea, a subliniat necesitatea ca acesta să ofere clarificări publice cu privire la toate aspectele legate de chestiunile personale ale sale.

”A fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână (…) să existe acţiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care ţin de persoana domniei sale, pentru ca, în final, să putem să avem din nou o analiză şi să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie de ia”, a declarat Nicolae Ciucă.

El a completat că, în acest moment, Cătălin Cîrstoiu este propunerea de candidat pentru Primăria Capitalei din partea coaliției PSD-PNL.

”Ce facem cu Cătălin Cîrstoiu? În primul rând, am avut o coaliție, luni, o întâlnire a membrilor conducerii coaliției și am discutat toate aspectele legate de problemele care sunt la nivelul coaliției și, desigur, cea mai stringentă este cea a candidaturii la Primăria Capitalei. Și, în încheiere, a fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână, cât premierul nu este în țară, să existe acțiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care țin de persoana domniei sale, pentru ca, în final, să putem să avem din nou o analiză și să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie se ia. În momentul de față, domnul doctor este propunerea noastră de candidat la Primăria Capitalei. A noastră, a coaliției, ca să nu fiu înțeles greșit!”, continuă acesta.