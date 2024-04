„Nu, nu mă retrag”, susține candidatul la Primăria Generală.

„Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”.