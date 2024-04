Cătălin Cîrstoiu respinge acuzațiile care i-au fost aduse, conform cărora, medicii rezidenți de la Spitalul Universitar de Urgență din București ar fi direcționat pacienți către clinica privată ANEMONA, deținută de soția sa, pentru consultații contra cost, în loc să le ofere servicii pe baza asigurărilor de sănătate.

El deține înregistrările conversației cu pacienții respectivi. Medicul care vorbea cu pacienții nu era un medic rezident, ci un medic primar. Le-a spus pacienților să se gândească deoarece le oferă tot sprijinul la Spitalul Universitar de Urgență din București. Acești medici au dreptul să consulte unde doresc. Pacientul are dreptul să fie consultat unde vrea și să plătească o taxă, dacă alege sectorul privat. Colegii săi au consultat pacienți acolo. Au existat momente când i-au solicitat să consulte.

El n-a primit bani pentru aceste servicii. A făcut-o din proprie inițiativă.

„Am toată conversația cu pacienții respectivi. Medicul care vorbea nu era rezident, era medic primar și spunea vă rog să vă gândiți fiindcă domnul doctor vă oferă tot sprijinul la Spitalul de Urgență București. Acești medici au dreptul să consulte unde vor ei. Pacientul are dreptul să fie consultat unde vrea el și își asumă că dacă merge în domeniul privat plătește o taxă. Colegii mei au consultat acolo pacienți, au fost dăți când ei mi-au cerut colegii să consult.

Eu nu am încasat bani, am făcut-o că am vrut eu. Pe principiul acestei incompatibilități. Eu pot să am un hobby în timpul meu liber. O modificare creată de USR a creat un haos în sistemul de sănătate pentru că încalcă dreptul la timp liber. Când am mers din timpul meu liber să operez eram în incompatibilitate?

Eu nu sunt în stare de incompatibilitate, nu am avut contract la ANEMONA, acolo mi-am ajutat colegii. Nicușor Dan s-a numit el pe sine director la parcuri, doamna Clotilde Armand e într-o situație similară”, a zis el, miercuri seară, într-un interviu acordat pentru B1 TV.