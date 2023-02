Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că și-a depus demisia din funcția de președinte al organizației PNL București.

Edilul Sectorului 6 a mai spus că a luat această decizie pentru a avea mai mult timp pentru a se ocupa de numeroasele proiecte pe care le-a început în sector.

”Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, spune primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe rețelele de socializare.

Ciprian Ciucu le-a urat succes colegilor liberali

Primarul Sectorului 6 al Capitalei le-a urat succes colegilor liberali, subliniind că proiectele pot fi duse la final cu dedicare și seriozitate.

”Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică”, a mai precizat primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe rețelele de socializare.

Amintim că Ciprian Ciucu ocupă funcția de primar al Sectorului 6 al Municipiului București din octombrie 2020. Acesta se ocup cu elaborarea și implementarea de strategie de dezvoltare, management, politici publice locale, planificare strategică și bugetară și monitorizare servicii publice.

Anterior, în perioada decembrie 2019 – octombrie 2020, acesta a ocupat funcția de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și avea ca activități și responsabilități principale managementul, implementarea de politici publice în domeniul reformei administrației publice și elaborarea și avizarea de acte normative, se arată în CV-ul acestuia, publicat pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 6.

Nu în ultimul rând, în perioada decembrie 2018 – noiembrie 2019, a ocupat funcția de expert în creșterea capacității administrative în Republica Moldova.